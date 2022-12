Petit événement de fin d’année : nous revoilà partis à l’assaut d’une nouvelle vague de circuits emblématiques sur notre jeu de petits bolides favori. Huit « nouvelles » courses, réparties sur 2 championnats inédits. Entre la pierre et la Lune, il ne nous en faut pas davantage pour nous propulser à vive allure dans cette nouvelle vague pleine de promesses ! Nous vous révélons à chaud nos impressions sur ces 8 parcours, tous très différents et dotés d’un charme certain.

Menu Mario Kart : après l’apéro, l’entrée… passons au plat de résistance !

L’apéro : retour sur la vague 1 ici.

L’entrée : retour sur la vague 2 ici.

Zou, c’est le moment de passer au plat de résistance de ce repas pantagruélique de courses !

Coupe Pierre

Détour à Londres (Tour)

Reprenons notre tour du monde des villes emblématiques pour embarquer cette fois-ci directement au cœur de la célèbre capitale anglaise. Les pilotes sur la ligne de départ frémissent déjà à l’idée de se plonger dans cet univers à la fois royal et empli de symboles. Chaque petit détour nous offre avec bonheur cette vive impression de déambuler dans les rues anglaises, tandis que les emblématiques bus rouges nous toisent de toute leur hauteur sans pareille. Le circuit se déploie au détour du palais princier, non loin du petit parc reposant et accueillant. Nous sommes surpris par ce pont mobile… qui devient rapidement un petit tremplin qui tombe à pique pour nous pousser toujours plus vite vers la ligne d’arrivée. Cette dernière se franchit après les 3 tours de pistes réglementaires mais, à nouveau, le parcours évolue au fil des tours, donnant plus de profondeur au circuit. L’immersion est une réussite et le parcours ne manque pas de petites touches très British… lancé à pleine vitesse, nul doute que le joueur découvrira le décor au fil de ses retours sur le parcours.

Lac Boo (GBA)

Les fantômes occupent une place de choix dans l’entité Mario Kart. De nombreux circuits leur sont dédiés… nous conservons en l’occurrence un vif souvenir de ces détours sur SNES, tandis que les tracés laissaient place à de sérieuses pointes de vitesse pour ceux qui ne perdaient pas de sa verve dans une chute malheureuse. Cette fois-ci, nous avons eu la (bonne) surprise de découvrir un circuit se tenant sur deux niveaux : sur la terre ferme, mais aussi immergé, tandis que le tracé semble soudainement s’arrêter. Le joueur est invité à parcourir ce circuit accessible, mais aux mains des drôles de fantômes, tout en restant sur ses gardes afin de ne point tomber dans le vide. L’ambiance légèrement ténébreuse (mais gentillette, nous sommes chez Nintendo tout de même) est bien présente et confère toujours cette aura particulière des circuits sur le territoire des fantômes.

Mont Éboulis (3DS)

Après avoir fricoté avec les petits fantômes, il est temps de prendre votre envol ! Le deltaplane tient en effet une place de choix au fil de ce circuit, et une bonne prise en main de son véhicule volant est importante afin de s’assurer une place sur le podium ! Quelques troncs barrant le chemin viendront perturber votre vol plané, mais une bonne conduite permet sans mal de s’extirper de ces passages. Si la qualité graphique générale du circuit reste très correcte, il s’agit néanmoins du parcours qui nous a semblé le plus simpliste, avec un sens du détail moins poussé qu’au sein des autres parcours de cette vague.

Bois Vermeil (Wii)

Waouh. Nous l’attendions (vous aussi ? Avouez, il était attendu celui-ci !). Point de déception ! Nous sommes restés accrochés à notre écran par la qualité graphique de ce circuit. Le parcours se dévoile dans la cime des arbres dans laquelle le joueur dévale à toute vitesse, avalant quelques tas de feuilles riches en surprises et évitant quelques Wigglers (les grosses chenilles !) passant par là. L’imposante nature devient un terrain de jeu idéal, avec quelques passages à découvrir, tandis que l’esprit automnal crève complètement l’écran. Assurément notre coup de cœur de la vague, une remasterisation impeccable sur Switch !

Coupe Lune

Balade Berlinoise (Tour)

Partons cette fois-ci dans la célèbre ville allemande, pour un parcours vif et riche en surprises. La colonne de la victoire nous cueille sans mal au gré d’une large allée et nous observe de toute sa hauteur resplendissante. Non loin de là, l’entrée du zoo, ornée de deux majestueux éléphants, nous invite à poursuivre notre visite rapide mais si agréable de Berlin. Notre voyage nous emmène jusqu’à l’entrée du métro, tandis que les voitures tremplins refont surface afin de nous offrir des accélérations toujours plus importantes. Nous y sommes désormais habitués, le parcours évolue au fil des tours…

Jardin Peach (DS)

La candeur et le charme incontestable de Peach se dévoilent sans mal au gré de ce parcours. Le vaste jardin y est particulièrement harmonieux, avec de nombreux rosiers et quelques passerelles fleuries au sein desquelles le joueur est invité à traverser sans grande difficulté. Le château se dévoile succinctement avec ses larges dalles sur laquelle les karts dévalent sans difficulté. Mais attention… le Chomp enchaîné (ce semblant de chien de garde !) rôde et sautera sur la moindre occasion pour ne faire qu’une seule bouchée des conducteurs qui ne garderaient pas leurs distances ! Enfin, le dernier tour réserve une petite surprise…

Mont Festif (Tour)

Festif, vous avez dit festif ? Qu’il en soit ainsi les amis ! Un circuit qui tombe à point nommé puisqu’il vous embarque dans une belle ascension, suivi d’une agréable descente, au cœur de la magie de Noël, avec ses bougies et ses chalets emprunts de l’esprit des marchés de Noël. Il ne manque plus que l’odeur du pain d’épice pour que les ingrédients soient tous réunis ! Le parcours se révèle être particulièrement réussi, nous avions presque l’impression de grimper vers la maison des lutins de Noël. Voilà qui tombe bien, cette 3ème vague se dévoile à quelques jours de l’arrivée du grand monsieur en tunique rouge qui s’infiltre dans les cheminées…

Route arc-en-ciel (3DS)

Aaaah les circuits arc-en-ciel… c’est tout un concept qui ne manque pas de faire parler de lui ! Certains en sont friands, d’autres les redoutent. Quoiqu’il en soit, ils demandent le plus souvent une bonne maîtrise de la conduite afin d’éviter la moindre sortie de piste. Cette version remastérisée du circuit issu de 3DS s’avère être une très belle réussite, l’impression de s’élancer à toute vitesse à travers les étoiles est véritable, renforcée par des décors d’espace et de planète très harmonieux.

Cette troisième vague signe l’arrivée à mi-parcours dans le déploiement des DLC de la licence annoncés jusqu’en fin 2023. Cette fournée est incontestablement la plus réussie jusqu’alors et nous ne pouvons que souhaiter que Nintendo continue dans cette lancée, avec des circuits réussis aussi bien dans le plaisir du jeu que dans sa réalisation graphique. Le plat de résistance portait fort bien son nom… mais ne dit-t-on pas qu’ « un repas sans fromage est une belle à qui il manque un œil » (Brillat-Savarin) ?