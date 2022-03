Retour sur la Vague 1 DLC de Mario Kart 8 Deluxe

Inutile aujourd’hui de présenter celui qui est devenu LA référence des jeux multi de petits bolides, offrant à coup sûr franches rigolades mais aussi quelques règlements de compte parfois un peu houleux, entre amis ou en famille. Parce que oui, il ne faut pas plaisanter avec Mario Kart. Les amoureux de la licence le savent bien… Rien n’est jamais gagné (ou perdu) dans la partie !

Menu Mario Kart : L’ap é ritif !

C’est au cours du Nintendo direct du 9 février dernier que nous avons appris avec surprise et bonheur la venue d’une avalanche de DLC pour enrichir toujours plus le célèbre Mario Kart 8 Deluxe, disponible depuis 2017 sur Nintendo Switch. Le déploiement se fera progressivement, afin de laisser les joueurs prendre parfaitement possession de chacun des circuits (qui ne seront malheureusement que des remakes de ceux d’ores et déjà disponibles au fil des nombreux titres de la licence), tout en gardant une petite excitation pour les prochaines sorties. Une sorte de friandise qu’il est bon de savourer patiemment… Oserions-nous dire, qu’elle nous permettra de patienter jusqu’au vrai, prochain Mario Kart ? Espérons-le !

Le 18 mars dernier sonnait la date de sortie de la première vague de DLC, avec en son sein 2 coupes, soit un total de 8 courses. Après avoir multiplié les parcours de petites voitures, avoir dérapé sur des dizaines de peau de banane stratégiquement placées par le voisin (mais c’est fini oui !), nous vous livrons à chaud nos impressions sur ce « nouveau » contenu.

À l’ouverture du soft, rien de changé. Il faudra se rendre directement dans le mode de votre choix afin de vous assurer que le DLC est bien arrivé (un petit passage par l’eshop est nécessaire). L’occasion de vous rappeler qu’il est bien entendu indispensable de posséder le jeu de base pour pouvoir bénéficier de tout ce qui va suivre… Par ailleurs, les possesseurs de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront adopter le DLC sans débourser davantage.

Retournons à nos karts. Hop, un petit tour dans le menu… Les coupes sont bien présentes ! Au nombre de deux, elles comptent chacune 4 circuits, à l’image des autres coupettes déjà présentes dans le soft.

La coupe turbo dorée

Nous commençons avec un passage éclair en plein cœur de Paris, autour de la Tour Eiffel joliment mise en valeur dans le circuit tout droit sortie du Mario Kart Tour. Passant de la billetterie jusqu’aux zones en travaux (aaaah Paris !), il ne nous manquait plus que l’odeur des pots d’échappement et le tintamarre des embouteillages pour nous sentir pleinement dans la capitale ! Le circuit, long et varié, s’incorpore avec élégance dans notre jeu de base et le plaisir de circuler à toute vitesse dans Paname est bien là. Une belle réussite, une divine mise en bouche, avec des décors réussis et complètement dans le thème ! En outre, le dernier tour réserve une petite surprise savoureuse.

Le second circuit provient de la 3DS, avec son classique Circuit Toad. Tandis que nous sommes encore bluffés par la visite parisienne (toute pimpante sous OLED), nous devons reconnaître une légère dégringolade dans l’enthousiasme. En effet, voilà bien le circuit pour lequel nous avons été les plus sceptiques : si les graphismes ont forcément pris un gros coup de jeune, nous sommes quelque peu restés sur notre faim tout au long de la course. Les décors, si ce ne sont ces imposants ballons Toad, manquent globalement de détails, et le parcours en lui-même ne présente qu’un intérêt très limité. Reste à admettre des goûts distincts auprès des joueurs, et chacun d’entre eux doit pouvoir trouver son bonheur dans ce DLC. Y aurait-il des fans de ce parcours parmi vous chers lecteurs ? Le circuit est assez court… Enchaînons, il y a encore de la route à faire pour atteindre le podium !

Nous poursuivons par la montagne choco, petit symbole de la N64. Que celui qui n’a jamais frappé son kart contre un gros éboulis se dénonce avec fierté ! La refonte du circuit est considérable : si ce dernier était franchement laid sur N64 (Soyons honnêtes… !) et calfeutré dans une épaisse brume, il est aujourd’hui digne de trôner au sein de ce DLC, offrant la vive impression aux pilotes que nous sommes, de filer à vive allure dans un dangereux canyon.

La coupe se clôture sur le supermarché Coco. Souvenez-vous… Ces escalators où il était bon de prendre la bonne direction afin d’aller sensiblement plus vite et de grappiller ainsi de précieuses secondes sur l’adversaire. Les voici à nouveau sur le devant de la scène (Toutefois plus accessibles puisque avec de grosses flèches… Vous ne pouvez plus vous tromper !), tandis que vos adversaires restent toujours aussi coriaces avec toutes leurs carapaces rouges, et la traditionnelle (Tellement frustrante devant… Mais désopilante derrière !) carapace bleue. Le parcours est agréable et, bien qu’il ne soit pas si évident de faire du neuf avec du vieux (ça manque un peu de détails tout de même…), les graphismes restent cohérents et parfaitement dans le thème de ce festival de bolides en plein cœur d’un supermarché.

La coupe maneki-neko

Avec un nom pareil, nous nous attendions presque à voir des chats partout ! En vérité, ce chat porte bonheur est une bien belle image pour accueillir comme il se doit le premier parcours de cette nouvelle coupe : la traversée de Tokyo. Dotée de jolis décors endémiques, de quelques sonorités « jazzy », les retrouvailles avec le parcours extrait du Mario Kart Tour sont jouissives. Tout comme la visite de la capitale française (qui fait désormais partie de nos chouchous), le dernier tour sera quelque peu différent, tel un miroir dans Tokyo : de quoi pimenter la fin de la course !

La corniche champignon (venant de notre petite DS) devrait rappeler quelques souvenirs… Ce dédale de voitures avait ce petit quelque chose d’agaçant, et pourtant nous aimions tant nous confronter à ce circuit parfois chaotique. S’il est de retour aujourd’hui, il vous semblera peut-être plus facile (seriez-vous simplement meilleurs ?). En outre, quelques drôles de véhicules arboreront sur leur toit une délicate planche de surf sur laquelle vous pourrez prendre appui afin de gagner quelques secondes. Les camions sont toujours de la partie, une bonne conduite sera nécessaire pour sortir victorieux de ce petit bazar.

Le jardin volant (sur GBA, vous vous souvenez ?) se déroule dans les nuages et faisait, à l’époque, allègrement penser à une excursion dans un univers duveteux. La refonte est impressionnante (nous avons dû reprendre le tracé d’origine afin d’en constater l’important travail pour en arriver jusque-là !). À nouveau, les décors restent assez simplistes, mais face à l’original, le bond de géant est indéniable !

Enfin, cette coupe (et notre découverte de la 1re vague !) se clôture sur le circuit Dojo Ninja. Incontestablement le plus réussi de cette vague, le parcours est truffé de petites surprises et séduira tous les amateurs du genre. Votre petit bolide devra à la fois tenir bon sur un escalier, dans les airs, sur une poutre suspendue… Le tout auprès de Maskass qui se demandent bien ce que vous faites ici ! Dynamisme, originalité et graphismes réussis, de quoi terminer sur une jolie note !

L’apéro Mario (Kart), ça donne quoi ?

Quoiqu’il puisse en être dit, adjoindre quelques circuits supplémentaires au mastodonte Mario Kart sera toujours une petite réussite en soi. Le soft est doté d’une telle puissance pour bon nombre de joueurs (pas tous, certes) qu’il devrait trouver son public sans grande difficulté. Ces derniers seront heureux de retrouver sur Switch des circuits particulièrement réussis, notamment ceux prenant appui sur Mario Kart Tour. Les souvenirs de jeunesse devraient refaire surface grâce aux échos de certains parcours… Néanmoins, les décors de quelques circuits restent un peu en dessous, avec un manque de détails. Seul véritable petit bémol de ce DLC (si ce n’est le prix, qui peut toujours être discuté !), les nouveaux joueurs qui n’ont guère fait leurs premières courses de jeunesse sur les précédentes consoles pourraient bien être très légèrement désabusés face à la sobriété relative de certains circuits (notamment le Circuit Toad). C’est l’occasion de ressortir les précédentes consoles afin de se rendre compte du bon de géant qui a été réalisé ! Les amoureux de la licence, eux, (nous !), prendront une nouvelle fois un plaisir considérable à enchaîner les dérapages tous en envoyant un maximum de carapaces sans le moindre remord ! Parce qu’il ne faut décidément pas plaisanter avec Mario Kart !