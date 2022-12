Tout comme Fire Emblem : Three Houses (et la plupart des grands RPG de Nintendo sur Nintendo Switch), Fire Emblem Engage aura droit à un DLC via l’habituel Expansion Pass. Ce pass comportera 4 vagues, chacune offrant un ensemble différent de contenu supplémentaire (nouveaux personnages Emblem, accessoires, et même un tout nouveau scénario). Comme pour les autres Expansion Pass, les contenus ne pourront pas être achetés séparément.

Le premier de quatre packs de DLC sera lancé le 20 janvier 2023, date de la sortie du jeu sur Nintendo Switch. Ce pack ajoutera une multitude de contenus, notamment Edelgard, Dimitri et Claude, issus de Fire Emblem: Three Houses, incarnant l’un des Emblèmes du jeu. Tiki de Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light sera aussi présent, incarnant un autre Emblème. Les Emblèmes peuvent être invoqués dans Fire Emblem Engage pour combattre aux côtés des héros principaux, ce qui améliore leurs stats et facilite leurs combats.

Fire Emblem Engage – Expansion Pass

Date de sortie : 20 janvier 2023 (Amérique du Nord, Europe, Japon) ; disponible en précommande à partir du 8 décembre 2022 (Amérique du Nord) / 9 décembre 2022 (Europe, Japon)

Prix : 29,99€ / £24.99 / $29.99 / 3 000 Yen

Contenu :

DLC Wave 1 (20 janvier 2023)

DLC Vague 2 (2023)

DLC Vague 3 (2023)

DLC Vague 4 (2023)