Project Zero: Le Masque de l’Eclipse Lunaire (Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse) était initialement sorti sur Wii en 2008 uniquement au Japon et en Amérique. Il fera ainsi son retour le 9 mars 2023 grâce à cette version Remaster sur toutes les consoles actuelles et dans le monde entier sur l’eShop.

Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse est encore loin (il sortira le 9 mars dans le monde entier), mais Koei-Tecmo partage régulièrement de nouveaux détails et des vidéos à son sujet. Aujourd’hui, ils ont partagé plusieurs choses : un message vidéo du producteur et du directeur, mais aussi quelques détails (et captures d’écran !) sur certains des lieux clés du jeu: L’île Rogetsu (où se déroule le jeu), la sinistre infirmerie Haibara (aujourd’hui en ruines), Rogetsu Hall (un sanatorium), le phare du cap Tsukiyomi (avec un ancien sanctuaire au sommet) et la résidence Yomotsuki (lieu de naissance de l’une des filles disparues que vous tentez de retrouver).