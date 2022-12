Sega vient d’annoncé que les ventes de Sonic Frontiers ont dépassé les 2,5 millions d’exemplaires dans le monde.

La répartition des ventes par plateforme n’a pas été fournie. Les joueurs de Sonic Frontiers peuvent s’attendre à beaucoup plus de contenu à l’avenir. SEGA a récemment annoncé que tout au long de 2023, le jeu recevra quelques mises à jour de contenu gratuites. La première comprendra un Jukebox, un mode photo et de nouveaux modes de défi. La deuxième comprendra « L’anniversaire de Sonic », des défis en zone ouverte et de nouveaux Koco. Pour la dernière mise à jour gratuite, le titre proposera de nouveaux personnages jouables et une nouvelle histoire. Sonic Frontiers marque la première fois que SEGA aborde la série avec un concept de zone ouverte. Takashi Iizuka, le chef de l’équipe Sonic, a précédemment déclaré que c’était « la prochaine étape pour les 10 prochaines années », ce qui signifie que nous devrions voir d’autres jeux utilisant ce concept à l’avenir.

Et Bandai Namco annonce aujourd’hui que le même cap de ventes est atteint en cumulant les deux épisodes « One’s Justice » de My Hero Academia, sur environ 4 ans donc. De quoi fêter la présence de la série dans un event sur Fortnite dès le 16 décembre…