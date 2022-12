Le picross ou encore nonogram, est un jeu de réflexion qui nous arrivent directement du Japon. Apprécié des joueurs, le picross a connu beaucoup de déclinaison sur nos consoles, de Mario’s Picross (1995) sur GameBoy à l’excellent Picross 3D : Round 2 (2016) sur Nintendo 3DS. Puppy Cross est un jeu français développé par Dimanche Corp., une toute petite équipe composée de trois personnes. Sorti le 11 novembre sur notre eShop au prix de cinq euros, il est, comme le dit malicieusement son titre, un jeu de picross avec des chiots tout mignons à débloquer.

Un picross tout mignon tout plein

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le picross, le principe est simple : nous sommes face à une grille que nous devons remplir, tout en sachant que chaque colonne et chaque ligne ne peuvent avoir qu’un nombre prédéfini de cases remplies. À la fin, nous découvrons le dessin qui était caché derrière la grille.

Puppy Cross ne déroge pas à la règle : manette en main, car le tactile n’est pas disponible sur ce jeu, notre objectif est de résoudre toutes les grilles du jeu afin de faire un joli dessin. Nous avons douze mondes de dix grilles autour de l’univers des chiots ainsi que le DLC gratuit, qui propose de faire des tableaux sur l’univers des chats. Nous avons aussi un mode dalmatien qui nous permet de faire des grilles à l’infini mais qui ne formeront aucun dessin.

En ce sens, Puppy Cross est un jeu de réflexion extrêmement classique dans sa conception, à un détail près : dans ce jeu, lorsque vous terminez une grille, hormis la satisfaction de faire un joli dessin tout mignon, ce dernier devient aussi un élément déblocable que vous pourrez placer dans votre aire.

En d’autres mots, lorsque vous terminez la grille du beagle, vous avez la possibilité de mettre l’animal dans votre aire afin de le voir gambader librement. Vous gagnerez aussi des objets qui permettront de personnaliser votre aire comme des niches, des lumières, des jouets, des fleurs, etc.

Cette idée est plutôt intéressante et renouvelle l’expérience du picross, qui est restée figée depuis l’aventure 3D sur 3DS. Malheureusement, elle tourne très vite à vide : les animaux ont tous le même comportement, les interactions avec eux sont très limitées, et pire encore, le manque de diversité des objets altère l’expérience lors des picross.

Nous vous expliquons : alors qu’il y a dix grilles pour chaque monde, les mêmes objets reviennent très régulièrement, ce qui nous permet d’anticiper les grilles que nous allons faire. Nous devinons que nous sommes en train de faire une niche et anticipons alors le dessin sans même utiliser notre logique.

Globalement, Puppy Cross souffre de deux défauts dans la conception des grilles. Nous le mentionnons déjà un peu plus haut, mais les grilles sont des variations autour des chiots et de leur monde. Il n’y a que très peu de variétés de puzzles, et comme les chiens ne font pas des chats, nous avons la sensation de refaire la même grille avec quelques variations.

Réservé avant tout aux débutants et ceux qui ne cherchent pas de défis

De plus, la plupart des picross de Puppy Cross repose sur une symétrie plus ou moins marquée qui nous permet malgré nous de deviner les dessins sans même avoir à réfléchir ou à utiliser les informations à notre disposition pour réussir le puzzle.

Puppy Cross n’est pas un jeu réservé pour les joueurs expérimentés de nonogram. Ce dernier est d’ailleurs réfléchi pour une expérience de détente et sans prise de tête. Dans le mode chiot, nous avons une limite de temps vraiment importante pour réaliser notre puzzle, et nous sommes pénalisés de trente secondes en cas d’erreur.

Cette grande latitude est idéale pour les joueurs qui débutent : elle permet de vraiment prendre son temps, et l’erreur n’est pas punitive, donc il peut avancer à son rythme sans avoir peur d’échouer.

Pour les joueurs expérimentés comme nous le sommes, c’est la porte ouverte vers un jeu qui se termine très rapidement. Au lieu de douter, de réfléchir en long et en large à la grille pour trouver l’élément qui nous manquait, nous n’hésitons pas à nous débloquer en commettant une erreur. Il aurait été alors peut-être mieux de laisser la possibilité au joueur de choisir sa difficulté.

Le DLC de Puppy Cross, sur l’univers des chats, malgré les mêmes défauts dans la conception des grilles, relève heureusement un peu le niveau : ici, les erreurs ne sont plus indiquées alors c’est à nous de nous concentrer.

La progression de Puppy Cross est très linéaire et parfois rigide. Nous sommes obligés de faire les grilles unes à unes, et nous nous sentons parfois enfermés sans aucune liberté. La difficulté, bien que progressive sur le papier (la taille des grilles augmente au début de chaque monde), est en réalité à peu près la même pendant tout le jeu. Alors que nous arrivons vers la fin, donc vers une sorte de « climax » du picross, la difficulté reste la même avec des picross qui continuent de ressembler les uns les autres.

Avec sa centaine de grilles, son DLC, et son mode dalmatien (il y aussi quelques grilles « secrètes »), Puppy Cross nous propose un très bon ratio prix / durée de vie. Comptez une dizaine d’heures pour les débutants, et entre six à huit pour les plus expérimentés. Encore plus si vous voulez aménager les quatre aires de vos chiots et chats préférés, tout en sachant qu’il existe des succès à débloquer en fonction de votre décoration. Le mode dalmatien peut aussi rallonger votre durée de vie, avec un générateur de grilles aléatoires.

Les graphismes de Puppy Cross ne sont pas exceptionnels mais malgré tout mignon au possible. Malgré le style pixel art déjà vu et revu, nous fondons devant le beagle et tous ces animaux que nous adorons. Nous retrouvons notre âme d’enfant à regarder notre chien avec son canard en plastique dans la gueule.

Malheureusement, et comme susmentionné, la qualité des picross, elle, n’est pas vraiment au rendez-vous. Outre le fait qu’on anticipe les grilles, beaucoup de dessins ne ressemblent pas à ce que l’on vient de faire, et nous perdons énormément de plaisir à la fin de ces dernières.

La bande-son, elle, est vraiment au poil. Bien que répétitive à terme, elle réussit à nous faire passer un excellent moment devant le jeu. Délaissant les musiques traditionnelles des jeux de réflexion qui, majoritairement, sont lentes et monotones, nous avons là une musique dynamique, pleine de vie, qui nous a donné plus d’une fois envie de bouger en rythme pendant que nous faisions notre grille. C’est vraiment la belle surprise de ce jeu, là où on ne l’attendait pas le moins du monde.

L’expérience de Puppy Cross est aussi ternie par la rigidité de son gameplay à la manette. Alors qu’énormément de free-to-play proposent sur téléphone des expériences tactiles pour les nonograms, la manette est une solution peu agréable, rendant la tâche plus fastidieuse qu’elle ne devrait l’être.

Conclusion 6.6 /10 Puppy Cross est un jeu, qui, pour cinq euros, permet de passer un bon moment pour tous ceux qui souhaitent découvrir le picross. En mélangeant le jeu de réflexion et le care game, Dimanche Corp. a le doigt sur une belle idée qui n’est malheureusement pas totalement exploitée. Les grilles de Puppy Cross ne sont pas très variées, et souffrent de défauts dans sa conception, qui couplées à un gameplay basé sur la détente, les rendent très faciles pour tous ceux qui ont l’habitude du picross. L’absence de tactile est aussi dommageable pour l’expérience, car l’utilisation de la manette est quelque peu rigide. Malgré tout, pour cinq euros, Puppy Cross est un jeu rempli de bonnes intentions avec une belle durée de vie et une musique qui a du chien. LES PLUS C’est vraiment très mignon

