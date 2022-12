Blaze Union : Story to Reach the Future est un T-RPG lancé sur PSP le 27 mai 2010 au Japon. Il fait office de préquelle à Yggdra Union : We’ll Never Fight Alone, un hit Game Boy Advance de 2006 qui a été réédité sur Nintendo Switch il y a quelques mois.

Le développeur Sting a annoncé que Blaze Union : Story to Reach the Future Remaster sortira aussi sur Nintendo Switch au Japon dans le courant de l’année 2023. Sting n’a pas annoncé de détails supplémentaires sur la sortie du jeu.