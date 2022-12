Les développeurs Elf Games et Luna2 racontent l’histoire de leur jeu d’aventure en point-and-click au style d’une beauté envoutante.

Hambourg, Allemagne, 13 décembre 2022 – Avant d’être disponible partout dans le monde le 11 janvier 2023, les fiers parents développeurs, Elf Games et Luna2, dévoilent le processus qui a mené à la naissance de leur progéniture Children of Silentown. Des détails concernant le design unique du jeu et plus encore sont disponibles dans une nouvelle vidéo Making-Of.

Initialement développé en tant que court-métrage animé, Elf Games et Luna2 ont collaboré pour transposer Children of Silentown dans le medium interactif. La vidéo Making-Of raconte comment cette suggestion, par un effet boule de neige, est devenue le jeu que nous voyons aujourd’hui en tant que titre à part entière. Celui-ci a été réalisé par cette petite équipe de développement durant leur temps libre après une journée de travail en tant que développeur de logiciels ou de créateur de contenu à temps complet sur YouTube. La passion de cette équipe est contagieuse et s’est transmise dans ce projet, lentement mais sûrement, au fil des années. Même Jack, le punk, a hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde.

L’histoire suit Lucy, une jeune fille ayant grandi près d’une forêt remplie de monstres où elle devra résoudre les mystères environnants et apprendre à utiliser sa voix. Le joueur pourra jouer à des jeux mini-jeux, résoudre des énigmes et collectionner des indices en profitant d’une musique atmosphérique et d’un style artistique dessiné à la main, à la fois étrange et attachant. En fonction du nombre de chansons que le joueur apprend, celles-ci jouant un rôle important dans le jeu, il pourra être confronté à de différentes fins.

Les joueurs curieux peuvent essayer le prologue gratuit sur Steam maintenant avant la sortie de Children of Silentown en janvier prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.