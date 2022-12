Explorez, combattez et survivez dans une étrange ville polonaise qui a lentement été sombrée dans le sinistre. L’histoire se situe dans les années 90.

Le 14 décembre 2022, à Varsovie, Pologne | Le développeur et éditeur polonais Sonka a annoncé son prochain jeu psychologique de survie et d’horreur, Holstin

Holstin se déroule dans les années 90 dans une ville polonaise au bord d’un lac. Dans ce lieu étrange et isolé, une présence inquiétante a lentement contaminé tout et tout le monde. Un de vos proches collègues est venu ici, cherchant des réponses à un article de journal. Mais après une série de messages incohérents et troublants, tout contact a été perdu. Vous devez maintenant vous aventurer dans cette ville terrifiante pour découvrir la vérité et le sort de votre ami.

Le jeu est fortement inspiré des séries Resident Evil et Silent Hill – les développeurs ont voulu créer une ambiance Twin Peaks en plus sombre.

Holstin utilise la technologie de rendu 2XD qui permet à l’équipe de créer un éclairage en temps réel dans un jeu pixel-art. Une démo Steam sortira en janvier 2023.

Holstin aura un doublage complet en anglais et en polonais et arrivera sur PC et console en 2023.

Caractéristiques

Explorez une ville possédée Quelque chose ne va pas dans la ville de Jeziorne-Kolonia. Les rues sont envahies par une sorte de matière gluante. Les gens, les bâtiments et la faune semblent tous se détériorer lentement de l’intérieur.

Combattez et survivez contre des monstruosités insondables Récupérez des objets et des armes, du peu qu’il reste, pour combattre les ignominies qui errent maintenant dans les coins les plus sombres de la ville.

Parlez aux habitants qui perdent lentement leur raison Seuls les habitants ont des réponses à certaines questions et énigmes, mais si vous voulez les comprendre, vous devez composer avec leurs nouvelles démences et comprendre leur monde intérieur.

Des visuels classiques avec des astuces et une technologie modernes Pixel-art 3D dessiné à la main, amélioré avec un éclairage dynamique et un système de caméra libre.

Voix complète en polonais et en anglais Holstin est entièrement doublé en polonais et en anglais. Profitez de performances effrayantes et folles qui font vivre une multitude de personnages dérangés qui ont depuis longtemps perdu le contact avec la réalité.