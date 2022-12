Saint-Ouen, France – 14 décembre 2022 : Tesura Games, le développeur YiTi Games et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée au printemps 2023 de deux éditions physique pour le jeu d’enquête Tales of the Neon Sea. Celui-ci sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 en édition Standard ainsi qu’en édition Collector.

Dans un univers futuriste baigné dans la lumière des néons, vous incarnez un détective menant une enquête dont les enjeux sont plus importants qu’à première vue… Explorez des environnements conçus en pixel-art dans une superbe 2D sublimée par des lumières aux couleurs chatoyantes.

À propos de Tales of the Neon Sea :

Tales of the Neon Sea est une aventure en pixel-art de style rétro, qui se déroule dans une ville cyberpunk entière, où vous rencontrerez d’innombrables objets à examiner, de curieux easter eggs et toute une série de PNJ interactifs. Vous devez analyser chaque détail et découvrir la vérité qui se cache derrière la brume épaisse…

Incarnez Rex, un policier chevronné devenu un détective dur à cuire. Enquêtez sur des crimes dans un monde cyberpunk futuriste, où la grandiose ville céleste masque le soleil, mais où les néons ne s’éteignent jamais. Résolvez une étrange affaire de meurtre impliquant des indices d’une rébellion de robots…

Les illusions du passé ressurgissent. Des étranges équipements intégrés au cerveau. Un mystérieux ensemble de preuves. Une ombre avec un masque à bec. Tout pointe vers une affaire de meurtres en série survenus il y a 13 ans… Un dieu semi-mécanique manipule le destin de tous dans cette utopie. Des rebelles rôdent dans l’obscurité, dans le monde souterrain où croissent des bidonvilles et des combines chaotiques. Notre détective va partir à la recherche d’indices et mettre un terme aux rêves inassouvis…

Caractéristiques principales :

Une narration captivante : Enquêtez sur la scène du meurtre, examinez les preuves et utilisez vos pouvoirs de déduction pour résoudre l’affaire, élément par élément. Une fois le brouillard dissipé, verrez-vous la vérité – ou découvrirez-vous un mystère encore plus grand ?

Pixel-art nostalgique et conception détaillée de l’environnement : Un pixel-art rétro étonnamment détaillé, associé à un éclairage atmosphérique moderne et à des effets visuels somptueux, donne vie à ce monde cyberpunk unique. Une musique et une conception sonore évocatrices créent des couches de suspense et de mystère à chaque étape du jeu.

De nombreux objectifs à atteindre et des éléments à collectionner : Une variété d’exploits hilarants et exaltants attendent d’être découverts alors que vous explorez une histoire riche et détaillée. La fièvre de la collection vous tient en haleine ? Vous ne voudrez pas manquer ça.

Des énigmes riches et variées : Des puzzles qui mettront à l’épreuve votre logique, votre sens de l’observation et votre patience ! Ces défis combinent habilement des éléments narratifs et environnementaux conçus pour enrichir votre voyage dans ce monde étrange et vivant.

Jouer en tant que chat ? Bien sûr ! Vous vous sentez seul dans cette drôle d’aventure ? Prenez le contrôle d’un « assistant » spécial : William le chat noir. William peut se rendre dans des endroits que notre détective ne peut pas atteindre, ce qui s’avère souvent décisif pour identifier et récupérer des preuves essentielles !

Un monde dystopique intriguant : Si les robots avaient leur propre dieu, à quoi ressemblerait-il ? Et s’ils avaient les mêmes droits que les humains… nous trahiraient-ils ? Quand il n’y a plus de frontières entre la chair et la machine… qu’est-ce que la vie ? Ce monde cyberpunk excentrique détient toutes les réponses…

Édition Collector

L’édition Collector de Tales of the Neon Sea contient :

Exemplaire physique de Tales of the Neon Sea (NSW/PS4/PS5)

Livre de cartes postales

Bande-son sur CD

Poster

Ensemble de magnets

Boîte collector

Tales of the Neon Sea sera disponible en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 au printemps 2023.