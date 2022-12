Donut Dodo est sorti le 1er décembre 2022. Édité par Flynn’ Arcade et développé par Pixel.Games, le jeu devait d’abord sortir sur Atari VCS le 1er décembre 2021 et qui a, finalement, été décalé au 3 juin 2022 avec une sortie sur Steam et iiRcade, un site dédié aux bornes d’arcade.

Flynn’s Arcade est une compagnie qui édite uniquement des jeux indépendants sur Switch avec « A Winding Path » ou « What comes after », qui ne sont vraiment pas mal. Le développeur Pixel.Games est une petite compagnie luxembourgeoise reposant sur un seul auteur, Sebastian Kostka, qui collabore avec d’autres programmeurs, musiciens ou artistes. Petite compagnie ne veut pas dire petit parcours, puisqu’il a codé son premier jeu en 1982 sur ZX Spectrum 48k sur la télévision de sa grand-mère, puis il aurait travaillé chez le studio Ubisoft (sur Rayman 2, Tonic Trouble), et il est revenu sur le 8-Bit à partir de 2010 sur des jeux indépendants.

Gameplay

Pour rapidement résumer la situation, vous êtes un cuisinier et vous souhaitez obtenir le donut du dodo géant rouge. Tels les premiers jeux d’arcade, vous n’aurez pas beaucoup de mouvements possibles puisque vous pourrez seulement sauter et occasionnellement vous accrocher à diverses poutres. Le but de chaque niveau est de récupérer tous les donuts du niveau afin de récupérer le donut géant gardé par le dodo. Vous commencerez le premier niveau avec 3 vies, et il suffira de se faire toucher pour perdre l’une de ces vies. Lorsque vous récupérez votre premier donut dans le niveau, un autre donut brillera à son tour. Si vous récupérez uniquement les donuts brillants vous obtiendrez plus de points. Obtenir un maximum de points est extrêmement important puisqu’il suffit d’obtenir 15000 points pour gagner une vie supplémentaire. Pour maximiser vos points, vous devez récupérer les donuts dans l’ordre, obtenir des fruits (tel un Pac-Man), et finir les niveaux le plus rapidement possible.

Vous aurez un timer de 9000 points qui dure 1mn30. S’il atteint 0, vous ne perdrez pas de vie mais vous n’aurez pas de points bonus pour obtenir les précieuses vies.

Chaque niveau aura un level design différent, vous aurez le premier niveau qui sera intuitif et facile à maîtriser pour comprendre les mécaniques du jeu.

Le deuxième niveau introduit un ennemi en plus et il exploite au maximum le fait de passer d’un côté de l’écran à l’autre, ce qui est possible dans tous les niveaux.

Le troisième niveau est une grande roue où il est obligatoire de passer par la grande roue, ce qui rend difficile les déplacements.

Au quatrième niveau, vous vous déplacerez principalement par des cordes tout en évitant les attaques du dodo.

Au cinquième niveau (dernier niveau), vous aurez un système d’ascenseur où vous prendrez, par exemple, l’ascenseur jaune et vous ressortirez de l’autre ascenseur jaune, et pareil pour les autres. Chaque niveau a sa petite mécanique unique.

Les ennemis ne sont pas nombreux, mais ils seront de vrais obstacles, tels que la souris qui fait des allers-retours, Stinky des toilettes qui va vous poursuivre de bout en bout et il est impossible de sauter par-dessus. Il y aura aussi des ballons explosifs, des pics, des boules de feu qui vous gêneront. Vous aurez plusieurs niveaux de difficulté qui augmenteront le nombre d’ennemis, dont Winky, un fantôme à la Pac-Man qui arrivera à gauche ou à droite tout en volant de haut en bas.

Finalement, vous aurez le dodo qui sera présent dans tous les niveaux qui balancera des boules de feu par sa bouche et ses… Fesses… Mais aussi dans certains niveaux il aura des objets avec lesquels il pourra interagir pour changer encore son pattern d’attaques.

Graphismes, Musiques et Durée de vie

Graphiquement, le jeu fait penser à des jeux de fin de vie de l’arcade, mais en même temps il rappelle des jeux comme Popeye ou Donkey Kong. Les animations sont fluides, vous n’aurez pas la latence qui pouvait exister dans certains jeux d’arcade. Malgré leur apparence simpliste ils sont assez détaillés, et on peut remarquer plein de mimiques de notre cuisinier ou de certains ennemis.

Les musiques sont incroyables, elles sont dynamiques et très agréables à écouter. Après, elles se répètent vu qu’elles ont un loop de 20-30 secondes. Elles se démarquent et malgré le fait qu’elles tournent en boucle, ça ne se fait pas ressentir lorsque l’on joue.

Ça va dépendre d’un peu tout le monde, mais le jeu est relativement court si vous réussissez une partie, ça dure 4 à 8 minutes maximum. C’est véritablement sa difficulté qui va vous retenir puisqu’il est assez dur, surtout pour ceux qui n’ont pas l’habitude de ce style de jeu. Si vous finissez en mode facile-normal, vous débloquerez le mode normal-difficile, puis ruée vers le sucre qui est encore plus dur.

Dans les deux premières difficultés du jeu, vous devrez faire 2 fois tous les niveaux, et la ruée vers le sucre demandera de réussir une seule fois, mais impossible de faire les niveaux en boucle jusqu’à atteindre des scores inimaginables. Même en faisant entièrement toutes les difficultés, vous ne devriez pas dépasser les 6h voire peut-être les 10h en ayant énormément de mal.

Conclusion 8.3 /10 Donut Dodo est un jeu d'arcade réussi, il a repris des mécaniques d'autres jeux d'arcade pour se construire et il le fait très bien. Le gameplay est simple et addictif, entre obtenir un score important et juste réussir à exploiter chaque niveau sans périr bêtement. Les graphismes sont vraiment réussis et rappellent très clairement certains classiques de l'arcade. Les musiques sont vraiment prenantes malgré le fait qu'elles soient un poil répétitif. La durée de vie peut être aussi longue que de très courte durée, et ça dépendra de votre skill. Le jeu ne coûte que 5€ et il réussit à proposer une expérience d'arcade vraiment honorable. Si vous cherchez un peu de nostalgie, Donut Dodo sera le jeu à prendre. LES PLUS Une durée de vie qui peut être longue…
Un gameplay simple à prendre en main
Des graphismes vraiment sympa
Les musiques sont dynamiques et prenantes
Chaque niveau est suffisamment différent
Les options permettent de personnaliser son expérience LES MOINS ... Comme une durée de vie qui peut être trop courte
Le jeu est un peu répétitif ce qui peut en décourager certains

