Pour la première fois, Mortal Shell: Complete Edition vous propose tous les DLC et mises à jour de contenu dans un incroyable pack. Comprise dans Mortal Shell: Complete Edition, l’extension bien différente Virtuous Cycle, un mode roguelike complètement nouveau qui ajoute de la violence aléatoire et répétable à Fallgrim. Il y a également Hadern, autrefois votre mystérieux professeur, vous pouvez maintenant le maîtriser dans Mortal Shell en tant que cinquième personnage jouable. Mortal Shell: Complete Edition comprend également la mise à jour de contenu Rotten Autumn, qui ajoute des coloris d’Enveloppe uniques, une nouvelle mini-quête, un puissant nouveau mode photo et une bande-son de boss alternative du groupe de black metal Rotting Christ.

Le jeu est désormais disponible sur l’eShop pour 24,99 € et en Français.

Le monde brisé et sans pitié de Mortal Shell mettra votre esprit et votre résilience à rude épreuve. Face à vos adversaires, votre survie dépend de votre vigilance, votre précision et votre instinct. Possédez des guerriers disparus, traquez les sanctuaires cachés et combattez de redoutables ennemis.

Les corps jonchent les ruines, mais tout n’est pas perdu. À vous de découvrir les vestiges perdus des guerriers qui ont été vaincus. Éveillez ces Mortal Shells, prenez possession de leurs corps et aiguisez votre maîtrise de différents styles de combat. Plus votre lien avec une enveloppe croît, plus vous vous appropriez ses talents. Chaque combat est stratégique et réfléchi. Ne frappez avec votre épée que lorsqu’une opportunité se présente. Anticipez vos parades pour délivrer des contre-attaques dévastatrices. Fabriquez des améliorations, gravez votre équipement à l’acide et développez vos aptitudes en arcanes obscures pour conférer à vos attaques une puissance surnaturelle dévastatrice. Des adversaires désespérés, dévoués à des dieux mystérieux, vous barreront la route. Contemplez ces créatures grotesques et pitoyables, mais ne laissez pas la peur vous arrêter. Prenez votre courage à deux mains et tenez leur tête.