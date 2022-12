Spike Chunsoft a fait le point sur les ventes de Shiren the Wanderer : The Tower of Fortune and the Dice of Fate. Entre les expéditions et les ventes numériques, le jeu a dépassé les 500 000 exemplaires dans le monde. Ce chiffre concerne toutes les plateformes. Shiren the Wanderer : The Tower of Fortune and the Dice of Fate est précédemment arrivé sur Nintendo Switch à la fin de l’année 2020. À l’origine, il avait été sorti sur DS en 2010.

Selon la légende, Reeva, dieu du Destin, règne en maître sur le passé, le présent et le futur. Il résiderait dans la mystérieuse Tour de la Fortune, d’où il décide du sort de tous les humains à l’aide de trois dés magiques… Accompagnez Shiren et son partenaire Koppa dans leur ascension de la Tour de la Fortune !