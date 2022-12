Avec un peu de retard à cause d’une panne sur son site internet (Famitsu), voici le top des ventes de la semaine (du 12 au 18 décembre 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Si Dragon Quest Treasures n’a pas réussi, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion n’y arrive pas non plus et ne détrône Pokémon même toutes versions cumulées. Le remake PSP fait même moins que Dragon Quest Treasures, une petite surprise. Et oui, c’est logiquement la version Ps5 qui s’impose, la bande à Cloud étant quand même beaucoup plus lié à Sony qu’autre chose.

01./01. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 260.784 / 3.963.266 <80-100%> (-6%)

02./03. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 68.927 / 3.566.641 <80-100%> (+34%)

03./00. [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion <RPG> (Square Enix) {2022.12.13} (¥6.200) – 54.522 / NEW <60-80%>

04./00. [PS4] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion <RPG> (Square Enix) {2022.12.13} (¥6.200) – 53.481 / NEW <60-80%>

05./00. [NSW] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion <RPG> (Square Enix) {2022.12.13} (¥6.200) – 48.527 / NEW <40-60%>

06./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 33.006 / 843.257 <80-100%> (+92%)

07./02. [NSW] Dragon Quest Treasures # <RPG> (Square Enix) {2022.12.09} (¥7.264) – 31.656 / 175.306 <40-60%> (-78%)

08./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 23.343 / 2.922.071 <80-100%> (+11%)

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 22.740 / 4.972.488 <80-100%> (+5%)

10./09. [NSW] Mario + Rabbids: Galaxy Battle <SLG> (Nintendo) {2022.12.02} (¥5.980) – 15.060 / 46.173 <40-60%> (+12%)

11./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.598 / 5.043.043 <80-100%> (+35%)

12./00. [PS5] Horizon Forbidden West # <RPG> (Sony Interactive Entertainment) {2022.02.18} (¥7.900) – 12.092 / 130.031 <80-100%> (+1041%)

13./13. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.09.22} (¥5.980) – 11.522 / 95.086 <60-80%> (+56%)

14./12. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 11.231 / 1.092.131 <80-100%> (+37%)

15./00. [NSW] Ishu Saikyou Ou Zukan: Battle Colosseum <RPG> (Nippon Columbia) {2022.12.15} (¥5.800) – 11.201 / NEW <40-60%>

16./10. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 11.124 / 949.632 <80-100%> (-1%)

17./14. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 10.142 / 7.377.389 <80-100%> (+45%)

18./15. [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits # <SPT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.10.27} (¥5.980) – 9.485 / 64.150 <40-60%> (+43%)

19./16. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 9.348 / 2.762.507 <80-100%> (+52%)

20./17. [NSW] FIFA 23: Legacy Edition <SPT> (Electronic Arts) {2022.09.30} (¥3.909) – 8.011 / 50.742 <80-100%> (+43%)

21./23. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 7.864 / 206.233 <80-100%> (+137%)

22./24. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 4.724 / 1.099.254 <80-100%> (+44%)

23./18. [NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline # <RPG> (Square Enix) {2022.09.15} (¥7.800) – 4.463 / 245.782 <80-100%> (-16%)

24./27. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.425 / 1.046.047 <80-100%> (+40%)

25./22. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 4.250 / 3.312.038 <80-100%> (+23%)

26./19. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.941 / 2.107.932 <80-100%> (-23%)

27./00. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2020.03.26} (¥7.800) – 3.853 / 181.216 <80-100%> (+78%)

28./30. [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] <PZL> (Sega) {2022.11.17} (¥3.500) – 3.561 / 13.233 <40-60%> (+26%)

29./21. [NSW] Sonic Frontiers <ACT> (Sega) {2022.11.08} (¥5.990) – 3.490 / 45.761 <60-80%> (-5%)

30./28. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 3.372 / 1.258.486 <80-100%> (+7%)

Encore une belle semaine de hausse logique avant les fêtes pour la Nintendo Switch et la Ps5 (qui souffle enfin un peu, pour quelques jours).

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 173.083 | 158.106 | 176.832 | 4.640.990 | 5.381.073 | 27.560.491 | | PS5 # | 70.496 | 18.822 | 8.664 | 1.085.235 | 942.798 | 2.308.570 | | PS4 # | 3.161 | 3.150 | 61 | 19.662 | 104.010 | 9.414.606 | | XBS # | 910 | 1.524 | 2.889 | 268.628 | 95.598 | 397.286 | | 3DS # | 48 | 64 | 302 | 10.177 | 28.190 | 24.597.625 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 247.698 | 181.666 | 188.748 | 6.024.692 | 6.551.669 | 65.468.051 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 64.420 | 16.615 | 7.790 | 971.467 | 799.793 | 2.000.593 | | PS5DE | 6.076 | 2.207 | 874 | 113.768 | 143.005 | 307.977 | | XBS X | 35 | 218 | 2.282 | 98.789 | 48.314 | 172.080 | | XBS S | 875 | 1.306 | 607 | 169.839 | 47.284 | 225.206 | |NSWOLED| 97.909 | 102.962 | 93.406 | 2.715.909 | 675.654 | 3.488.037 | | NSW L | 28.049 | 24.536 | 37.054 | 655.759 | 1.292.646 | 5.066.543 | | NSW | 47.125 | 30.608 | 46.372 | 1.269.322 | 3.412.773 | 19.005.911 | | PS4 | 3.161 | 3.150 | 61 | 19.662 | 103.786 | 7.838.883 | |n-2DSLL| 48 | 64 | 302 | 10.177 | 28.190 | 1.202.680 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+