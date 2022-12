Comme Devolver Digital, NIS America lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. La plupart de ces rabais seront disponibles jusqu’au 9 janvier 2022.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits.

– Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – €19.99 (prix de base: €59.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – €4.99 (prix de base: €39.99)

– Fallen Legion Revenants – €19.99 (prix de base: €39.99)

– Giraffe and Annika – €9.99 (prix de base: €29.99)

– God Wars: The Complete Legend – €9.99 (prix de base: €39.99)

– Happy Birthdays – €9.99 (prix de base: €39.99)

– Kemono Heroes – €7.49 (prix de base: €14.99)

– La-Mulana – €7.49 (prix de base: €14.99)

– La-Mulana 2 – €12.49 (prix de base: €24.99)

– Labyrinth Legend – €7.49 (prix de base: €14.99)

– Langrisser I & II – €17.49 (prix de base: €49.99)

– Monark – €39.99 (prix de base: €59.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – €17.99 (prix de base: €39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – €17.99 (prix de base: €39.99)

– R-Type Final 2 – €19.99 (prix de base: €39.99)

– RPG Maker MV – €14.99 (prix de base: €49.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisted – €29.99 (prix de base: €49.99)

– Shadow Corridor – €7.49 (prix de base: €14.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – €19.99 (prix de base: €39.99)

– The Alliance Alive HD Remasterd – €17.49 (prix de base: €49.99)

– The Caligula Effect 2 – €29.99 (prix de base: €49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – €17.49 (prix de base: €49.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – €29.99 (prix de base: €59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – €29.99 (prix de base: €59.99)

– The Lost Child – €4.99 (prix de base: €49.99)

– The Silver Case 2425 – €23.99 (prix de base: €39.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – €12.49 (prix de base: €49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – €6.99 (prix de base: €19.99)

– Ys IX – €29.99 (prix de base: €59.99)