Comme Devolver Digital lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch.

– Crossing Souls – €3.74 (prix de base: €14.99)

– Gato Roboto – €1.99 (prix de base: €7.99)

– I Hate Running Backwards – €2.99 (prix de base: €14.99)

– Loop Hero – €7.49 (prix de base: €14.99)

– Minit – €3.99 (prix de base: €9.99)

– Mother Russia Bleeds – €2.99 (prix de base: €14.99)

– Not a Hero: Super Snazzy Edition – €2.59 (prix de base: €12.99)

– Reigns: Game of Thrones – €1.99 (prix de base: €3.99)

– Reigns: Kings & Queens – €3.99 (prix de base: €7.99)

– Stories Untold – €1.99 (prix de base: €9.99)

– The Red Strings Club – €4.94 (prix de base: €14.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – €4.94 (prix de base: €14.99)

– The Talos Principle: Deluxe Edition – €5.99 (prix de base: €29.99)

– Witcheye – €1.99 (prix de base: €4.99)