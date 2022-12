Nintendo vient de publier la dernière bande-annonce de Fire Emblem Engage, d’une durée de huit minutes. Pour l’instant, elle n’est disponible qu’en japonais, mais si l’on se fie aux vidéos précédentes et aux habitudes des chaines YT des derniers temps, nous pourrions voir un équivalent en anglais puis en Français dans un avenir proche.

Fire Emblem Engage sera lancé sur Nintendo Switch le 20 janvier 2023.

Fire Emblem Engage met en scène différents personnages des jeux Fire Emblem précédents, appelés Emblèmes. Ils apparaissent sous la forme d’anneaux d’emblème que les unités peuvent équiper afin d’obtenir un boost de statistiques, mais aussi d’accéder à des compétences et des capacités spéciales. Dans cet article, nous allons nous intéresser à Ike, connu sous le nom d’Emblème de l’Éclat (Radiance) !

La vidéo ci-dessus montre également une partie d’une scène où l’on voit Ike parler avec Alear. Il accepte son offre et décide de l’aider dans sa quête. Ike (dont la voix est interprétée par Michihiko Hagi) est le célèbre leader d’une bande de mercenaires, dont les compétences de combat sont sans pareilles. La puissance d’attaque d’Ike est déjà de premier ordre, mais elle augmente encore lorsqu’il subit des dégâts. Son endurance et sa défense ne sont pas à négliger non plus. Plus les chances sont grandes, plus Ike devient fort, ce qui signifie qu’il est l’homme qu’il vous faut si vous devez attirer l’attention des ennemis !