Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l'eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– ACA NeoGeo Shock Troopers 2nd Squad – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Actraiser Renaissance – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Afterparty – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Ageless – $3.74 (prix de base: $14.99)

– A Hat in Time Ultimate Edition – $18.49 (prix de base: $36.99)

– Alan Wake Remastered – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Anodyne 2: Return to Dust – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Aragami: Shadow Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Art of Rally – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Astalon: Tears of the Earth – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Automachef – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Axiom Verge 1 & 2 Bundle – $23.98 (prix de base: $39.98)

– Bad North: Jotunn Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Battle Axe – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Before We Leave – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock 2 Remastered – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock: The Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– BioShock Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Boomerang Fu – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Borderlands: Game of the Year Edition – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Borderlands: The Handsome Collection – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Bravery and Greed – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Bug Fables – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Bugsnax – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Bustafellows – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Carnival Games – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Cat Quest II – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Citizen Sleeper – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Cozy Grove – $8.93 (prix de base: $14.99)

– Cozy Grve – $8.93 (prix de base: $14.99)

– Crash Bandicoot – Crashiversary Bundle – $59.99 (prix de base: $99.99)

– Crash Bandicoot – Quadrilogy Bundle – $41.99 (prix de base: $69.99)

– Crash Bandicoot 4: It’s About Time – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Creaks – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Cris Tales – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Crossing Souls – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Crown Trick – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Cuphead & The Delicious Last Course – $19.70 (prix de base: $26.99)

– Dandara: Trials of Fear Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Diablo Prime Evil Collection – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Disaster Report 4 Plus: Summer Memories – $19.99 (prix de base: $59.99)

– Don’t Starve Together – $11.99 (prix de base: $14.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

– Dungeon Encounter – $14.99 (prix de base: $29.99)

– ENDER LILIES – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Epic Chef – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Evergate – $3.29 (prix de base: $9.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $4.99 (prix de base: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Fell Seal: Arbiter’s Mark – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $23.99 (prix de base: $39.99)

– G-Darius HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Garden Story – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Gato Roboto – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Giga Wrecker Alt. – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Giraffe and Annika – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Goat Simulator: The GOATY – $5.99 (prix de base: $29.99)

– God Wars: The Complete Legend – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Story – $6.99 (prix de base: $14.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Gonner2 Lose Your Head Deluxe Bundle – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Gotta Protectors: Cart of Darkness – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Greak: Memories of Azur – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Griftlands – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Grindstone – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Happy Birthdays – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Harvestella – $47.99 (prix de base: $59.99)

– Hokko Life – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Huntdown – $3.99 (prix de base: $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base: $39.99)

– I Hate Running Backwards – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base: $24.99)

– I Was a Teenage Exocolonist – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Jurassic World Evolution – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Kemono Heroes – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix Cloud Version – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $53.99 (prix de base: $89.99)

– King of Seas – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Kitaria Fables – $10.99 (prix de base: $19.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base: $14.99)

– La-Mulana 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Labyrinth Legend – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Langrisser I & II – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $74.99)

– Life is Strange: True Colors – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Life is Strange Arcadia Bay Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Light Fingers – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $10.49 (prix de base: $14.99)

– Loop Hero – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Lost Ruins – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Maglam Lord – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Mars Horizon – $6.59 (prix de base: $19.99)

– Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Minit – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Minoria – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Monark – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moon – $13.29 (prix de base: $18.99)

– Mosaic – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Mother Russia Bleeds – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Mugsters – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Murder by Numbers – $4.49 (prix de base: $14.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $3.99 (prix de base: $19.99)

– NBA 2K23 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– NBA 2K Playgrounds 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Nefarious – $2.24 (prix de base: $14.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Neon Abyss – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Neon White – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Nexomon – $5.99 (prix de base: $9.99)

– Nobody Saves the World + Frozen Hearth Bundle – $19.59 (prix de base: $27.99)

– Not a Hero: Super Snazzy Edition – $2.59 (prix de base: $12.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Oceanhorne – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Ooblets – $19.99 (prix de base: $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked Special Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Overland – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Overwatch 2: Watchpoint Pack – $23.99 (prix de base: $39.99)

– PC Building Simulator – $4.99 (prix de base: $19.99)

– PGA Tour 2K21 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Planet Alpha – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $17.99 (prix de base: $39.99)

– R-Type Final 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Raging Justice – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Rain World – $8.99 (prix de base: $19.99)

– Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base: $3.99)

– Reigns: Kings & Queens – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Retro City Rampage DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Return of the Obra Dinn – $13.99 (prix de base: $19.99)

– RiffTrax: The Game – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $5.99 (prix de base: $19.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisted – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Severed Steel – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Shadow Corridor – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sheltered – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Shovel Knight Dig – $22.49 (prix de base: $24.99)

– Sky Rogue – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base: $24.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Sol Cresta – $27.19 (prix de base: $39.99)

– Songbird Symphony – $2.03 (prix de base: $16.99)

– Spelunker Party! – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Spelunky – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base: $20.99)

– Star Renegades – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Stories Untold – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Super Magbot – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Sword of the NecroMancer – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

– The Alliance Alive HD Remasterd – $17.49 (prix de base: $49.99)

– The Caligula Effect 2 – $29.99 (prix de base: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $17.49 (prix de base: $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $29.99 (prix de base: $49.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Falconeer – $11.99 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 9 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Lost Child – $4.99 (prix de base: $49.99)

– The Red Strings Club – $4.94 (prix de base: $14.99)

– There Is no Game: Wrong Dimension – $7.79 (prix de base: $12.99)

– The Serpent Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Silver Case 2425 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base: $24.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $4.94 (prix de base: $14.99)

– The Talos Principle: Deluxe Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Thymesia: Cloud Version – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Tokyo Dark: Remembrance – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Tormented Souls – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – $12.49 (prix de base: $49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Transformers: Battlegrounds – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Ultimate Chicken Horse – $6.74 (prix de base: $14.99)

– UnderMine – $6.99 (prix de base: $19.99)

– UnMetal – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Unpacking – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Unsighted – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Valfaris – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Wilmot’s Warehouse – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Windbound – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Windjammers 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Witcheye – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Worms Rumble – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– XCOM 2 Collection – $7.99 (prix de base: $49.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Young Souls – $16.20 (prix de base: $24.99)

– Ys IX – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Ziggurat – $4.49 (prix de base: $14.99)