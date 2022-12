Les manettes et casques PDP, on vous en parle souvent, via des tests et autres articles.

En cette fin d’année, je vous propose un petit tour d’horizon des dernières sorties chez PDP, pour éventuellement accompagner voter nouvelle Nintendo Switch fraîchement reçue à Noël. Où simplement vous équiper.

On commence avec les manettes, les classiques filaires (câble de 3 mètres) qui propose à chaque fois un design sympa et recherché. Les manettes proposent un port jack sur la face avant afin de brancher un casque micro (jack 3,5mm) pour le son du jeu mais aussi les discutions ingame.< On peut gérer le son rapidement via le bouton multidirectionnel. Les manettes proposent aussi deux boutons programmables à l’arrière. Cerise sur le gâteau, toutes les manettes REMATCH ont la face avant détachable pour varier et changer les designs et rendre votre manette unique.

Autre type de manettes, les PDP Rock Candy. Elles proposent une nouvelle taille ergonomique pour des mains plus confortables, surtout pour les petites mains avec des touches élégantes et concaves pour le pouce permettant une précision optimale. Les coques en polycarbonate transparent aux couleurs vives vous permettent de voir le circuit interne du contrôleur, mais propose aussi un petit design sympathique à effigie de Mario Luigi et Link. La manette propose un câble micro USB de 2,5 mètres qui est amovible pour un transport plus « safe » mais aussi si vous voulez prendre un câble plus grand.

Et on termine avec les casques PDP. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, il y a deux types de casques: les LVL 40 et les AIRLITE. Les deux proposent une expérience audio immersive (pour le prix) grâce aux haut-parleurs de 40mm. Les deux proposent aussi un Micro Flip-To-Mute à réduction du bruit et marchent sur les manettes présentées ci-dessus. Les deux types de casques sont très design et se différencient surtout sur le desing et, du coup, vos préférences (couleurs, logo, etc.).