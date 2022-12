Alfa System et Cosmo Machia ont annoncé qu’ils allaient porter le shmup vertical Castle of Shikigami 2 sur Nintendo Switch au Japon le 13 avril 2023.

Il y aura à la fois une sortie numérique et physique pour 3 980 yens. Vous pouvez voir la couverture de la version physique ci-dessous. Les précommandes sont déjà disponible sur Amazon, Joshin et Yodobashi.

A propos du jeu (page Steam):

En 2006, un « château tordu » apparaît soudainement dans le ciel de Tokyo. Une variété d’histoires se déroule autour des armements de chasse aux dieux logés dans ce gigantesque château. Le deuxième volet du jeu de tir dramatique qui a gagné en popularité dans les salles d’arcade arrive maintenant sur Steam avec des éléments supplémentaires !

Les joueurs choisissent l’un des sept (plus un ?) personnages, chacun doté de capacités uniques différentes, et utilisent leurs tirs, leur attaque spéciale Shikigami et leurs bombes pour détruire l’ennemi. Le passé unique de chaque personnage est étroitement lié, créant un scénario intéressant pour le jeu de tir.

Entre les cinq étapes, différentes démos (histoires) seront jouées pour chaque personnage, et lorsque vous jouez à deux, une histoire complètement différente se déroule en fonction de la combinaison des personnages utilisés, qui sont tous entièrement vocalisés (en japonais).