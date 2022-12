À qui s’adresse un jeu vidéo ? Voilà la question principale qui va planer au-dessus de ce test de Kids Vs Parents. La cible d’un titre est un sujet important dans le développement d’un jeu vidéo. Le dernier jeu du studio Breakfirst Game semble vouloir amener les parents et leur(s) enfant(s) devant le même écran. Dans quel but ? Celui de décider qui va se charger des corvées. Et c’est là que se pose notre question. Des enfants trop jeunes ne pourront s’occuper de ces tâches seuls, tandis que des enfants plus âgées voudront un gameplay un peu plus évolué pour avoir envie de lancer le titre. Où se situe ce Kids Vs Parents ? Facile, complètement à côté de la plaque.

Le paroxysme du déjà-vu

Reprenons ce cours de parentalité accéléré. Le jeu vidéo est un formidable vecteur de partage intergénérationnel, cela nous en convenons parfaitement et c’est pour cela que des titres tels Lovers in a Dangerous Spacetime, Super Mario 3D World ou, bien évidemment, n’importe quel épisode de Mario Party, ont une place importante dans notre ludothèque et que chaque week-end, une fois les devoirs faits, est l’occasion d’une partie en famille. Il est donc normal que ce Kids Vs Parents titille notre intérêt.

Malheureusement pour nous et pour notre progéniture, cet intérêt va durer en tout et pour tout cinq minutes montre en main. Soyons honnêtes et donnons l’âge des protagonistes de ce test. Les parents sont d’un âge vénérable et indistinct tandis que les enfants ont respectivement 11 et 13 ans, avec une consommation de jeux vidéo d’une poignée d’heures par semaine. En termes de corvées et de partage de la télécommande, ils semblent donc la cible parfaite pour le titre de Breakfirst Game. Malheureusement, les différents mini-jeux proposés n’ont jamais réussi à les intéresser et ils ont vite déserté la télé familiale.

La raison principale de ce désamour express tient en la pauvreté des mini-jeux proposés. Nous pouvons globalement les grouper en quatre catégories. Les jeux de dessin, au nombre de quinze, qui ont tous le même gameplay. Les quizz, les jeux d’observation, aussi au nombre de quinze, mais avec à chaque fois trois itérations identiques. Et pour finir les jeux d’adresse, qui demandent la plupart du temps de secouer notre Joy-Con dans un sens ou un autre, et qui sont tous déjà vus et revus. Donc au final, malgré les 50 mini-jeux annoncés, il faut en compter au maximum 20, ce qui devient extrêmement pauvre en termes de contenu.

Cinq minutes montre en main

Il est possible de pratiquer l’ensemble de ces activités à travers quatre modes. Le mode maison des rêves est ce qui se rapproche le plus d’une partie de Mario Party. Les enfants affrontent les parents dans des mini jeux, et le but est d’atteindre la plus haute chambre de la maison. Des bonus-malus récompensent les vainqueurs des différentes étapes. Toutefois, nous sommes à des années-lumière de l’expérience fournie par le plombier moustachu. Les mini-jeux s’enchaînent sans que nous n’ayons jamais notre mot à dire ni aucune influence sur notre avancée.

Le mode tournoi va nous permettre de choisir l’une des catégories précédentes ou de mettre en place des règles telles chacun pour soi. Le mode entraînement va nous permettre de tester au choix une quelconque de ces activités en accès libre, et pour finir le mode challenge va nous demander de réussir une unique activité dans le but de décider qui aura le droit d’effectuer l’une des corvées décrites, telles faire la vaisselle ou choisir le programme du soir.

D’un point de vue technique, le travail de Breakfirst Game s’adresse clairement aux plus jeunes de joueurs. Les graphismes sont enfantins et pleins de couleurs. Les personnages disponibles sont tous très mignons et le choix préliminaire de celui-ci est sans doute l’un des meilleurs moments que nous ayons passé sur Kids Vs Parents. Les contrôles sont, eux aussi, assez simples et fonctionnels. À l’aide d’un demi Joy-Con et rien d’autre, nous allons soit utiliser le stick, comme dans le jeu de ver de terre, soit viser, comme dans les jeux de dessin, soit utiliser les gyroscopes pour déplacer ou secouer un objet. La prise en main est efficace, peu importe l’âge du joueur.

Conclusion 4.6 /10 Avec son concept de réunir parents et enfants devant un moment pour un party game, Breakfirst Game ne semblait pas pouvoir se tromper. Malheureusement, ses mini-jeux se ressemblent trop et sont inintéressants bien trop rapidement. Si ses graphismes et ses mini-jeux visent clairement un public très jeune déjà enclin à nous aider dans nos tâches ménagères, les enfants de plus de dix ans ne voudront plus participer très vite tant les expériences proposées sont ennuyeuses. Encore un titre motion-gaming qui viendra prendre la poussière cinq minutes après son déballage. LES PLUS Les graphismes sont mignons et colorés

