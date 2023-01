Cette année 2023, c’est surtout, enfin, l’année de sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sur Nintendo Switch.

Depuis hier, les précommandes sont lancées sur le site de la Fnac. Le prix de départ de la précommande est de 64,99 €, avec « Prix bas garanti ». Ce qui veut dire si le prix pratiqué par Fnac.com sur un article baisse entre le moment où vous passez votre commande et le jour de l’expédition de votre colis (et ça sera le cas), Fnac.com vous garantit une facturation au prix le plus bas sur Fnac.com durant cette période. Amazon devrait suivre d’ici peu, les précommandes de l’eShop seront lancée sûrement quand un Nintendo Direct en dévoilera plus. À ce jour, il n’y a pas encore de version collector pour cet opus.

Les dernières rumeurs confirment une Nintendo Switch OLED à l’effigie du jeu, ce qui coupe court toutes les conneries de Youtubers en manquent de clic qui parlent du lancement d’un Switch Pro avec le jeu. Depuis début 2022, finalement, on en sait pas plus sur cet opus attendu depuis 2017, suite du très grand Breath of the Wild. On connaît désormais son nom, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, et une date de sortie fixe : le 12 mai prochain.

On a eu des nouvelles via une mini-vidéo, il y a trois mois, et c’est tout. Le jeu reste un mystère complet, tant mieux ?