Saint-Ouen, France – 5 janvier 2023 : Tesura Games, le développeur Chibig Studio et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée au printemps 2023 d’une compilation physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 des deux jeux d’agriculture et de survie Ankora: Lost Days et Deiland: Pocket Planet.

Une édition collector sera également disponible sur les même consoles, contenant des goodies physiques pour prolonger l’expérience.

À propos de Ankora: Lost Days :

Découvrez la planète d’Ankora au cours d’une aventure de survie, pour joueur unique, qui vous proposera des activités d’exploration et d’artisanat. Un conte sur le fait de grandir, de pouvoir compter sur les autres pour affronter les défis et de se reconnecter à la nature.

Mûn est une Ranger junior de la Patrouille interstellaire, bloquée sur Ankora, une planète inconnue, après que son vaisseau spatial s’y soit écrasé. Mûn va devoir se fabriquer des outils pour récupérer les ressources nécessaires à son aventure et surmonter les obstacles : rivières, lacs et chutes d’eau, montagnes… Ainsi que de nombreux monstres. Elle apprendra vite à tracer ses propres chemins car Ankora est une planète unique, en constante évolution.

Ankora est immense. Explorez librement cette planète mystérieuse, pleine de ressources, mais aussi de dangers. Créez différents outils, construisez des structures et dévoilez tous les moindres recoins de cet astre sauvage en terraformant le paysage dans ce jeu de survie, relaxant et hyper mignon.

Caractéristiques principales :

Utilisez le marteau pour construire des structures, la pelle pour creuser et modifier le terrain, et l’arc pour vous défendre !

Explorez une variété d’écosystèmes, des désert aux prairie aux montagnes enneigées, chacun remplis de lieux secrets cachés.

Progressez avec chaque action et apprenez de nouvelles recettes et compétences afin d’améliorer vos chances de survie.

Des visuels inspirés par les films du Studio Ghibli comme Nausicaä de la Vallée du Vent. Un cadre moderne dans un univers fantastique.

Rencontrez Mûn avant les évènements de Deiland: Pocket Planet et Deiland: Pocket Planet.

À propos de Deiland: Pocket Planet :

Deiland: Pocket Planet est une aventure agricole relaxante où vous devrez prendre soin de votre petite planète. Cultivez, fabriquez et combattez des monstres pour faire de votre maison un endroit spécial et aidez les autres dans leur quête.

Découvrez l’histoire d’Arco dans cette expérience solo, un conte sur l’enfance, l’entraide et la révélation des secrets nichés au coeur de votre planète. Nous avons créé un jeu relaxant, avec une histoire forte et une distribution de personnages variés dont vous ferez la connaissance.

Caractéristiques principales :

Personnalisez votre planète avec des arbres, des plantes, des cultures, des fleurs ou des structures, et prenez soin de vos animaux de ferme.

Découvrez comment toute la planète se modifie au fil des saisons : printemps, été, automne et hiver. Chaque culture ne sera disponible qu’à la bonne saison.

Des graphismes doux et charmants ainsi qu’une bande originale relaxante pour relâcher la pression de la vie quotidienne avec plus d’une douzaine de personnages à rencontrer et avec lesquels se lier d’amitié.

Plus de 100 quêtes pour découvrir les secrets que contient le cœur de la planète.

Édition Collector

L’édition Collector de Ankora & Deiland contient :

Une copie physique d’Ankora & Deiland (NSW/PS4)

Livre d’art

Bande son sur CD

Pin’s Mûn

Porte-clés « vaisseau spatial »

Poster double-face

Feuille d’autocollants

Boîte de collection

Ankora: Lost Days & Deiland: Pocket Planet sera disponible en édition physique Standard et Collector sur Nintendo Switch et Playstation 4 au printemps 2023.