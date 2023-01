Nintendo lance les promotions de la nouvelle année via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les soldes du Nouvel An 2023 sur l’eShop de la Nintendo Switch seront en vigueur jusqu’au 15 janvier à 23h59 PT / 16 janvier à 2h59 ET.

– AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Big Brain Academy: Brain vs. Brain – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Cadence of Hyrule + Season Pass – $27.98 (prix de base: $39.98)

– Cadence of Hyrule Season Pass – $10.49 (prix de base: $14.99)

– Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Captain Toad: Treasure Tracker – Special Episode – $4.19 (prix de base: $5.99)

– Captain Toad: Treasure Tracker and Special Episode Bundle – $32.18 (prix de base: $45.98)

– Castlevania Advance Collection – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Chicory: A Colorful Tale – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Disney Dreamlight Valley – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Doom Eternal – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon Quest Builders 2 – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Fire Emblem Warriors – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Fire Emblem Warriors + Season Pass Bundle – $55.98 (prix de base: $79.98)

– Fire Emblem Warriors Season Pass – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Fitness Boxing – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Hollow Knight – $7.50 (prix de base: $15.00)

– Just Dance 2023 Deluxe Edition – $38.49 (prix de base: $69.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Layton’s Mystery Journey DX – $23.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $34.99 (prix de base: $69.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition – $70.19 (prix de base: $89.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $32.49 (prix de base: $49.99)

– Monster Hunter Rise: Sunbreak Deluxe Edition – $37.49 (prix de base: $49.99)

– No Man’s Sky – $47.99 (prix de base: $59.99)

– Ori and the Blind Forest – $7.49 (prix de base: $19.99)

– Paper Mario: The Origami King – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Persona 5 Royal – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Return to Monkey Island – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Rogue Legacy 2 – $22.49 (prix de base: $24.99)

– Shin Megami Tensei V – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Sonic Frontiers – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Stardew Valley – $9.99 (prix de base: $14.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skrim Anniversary Edition – $34.99 (prix de base: $69.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – $15.99 (prix de base: $19.99)

– The Legend of Zelda: Link’s Awakening – $41.99

– The Oregon Trail – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Tunic – $26.99 (prix de base: $29.99)

– Two Point Campus – $31.99 (prix de base: $39.99)