Un nouveau titre Kamen Rider a été annoncé pour une sortie sur la Nintendo Switch, il est attendu au Japon le 23 mars 2023.

SD Shin Kamen Rider est un beat ’em-up à défilement latéral dans lequel les joueurs devront affronter l’organisation maléfique SHOCKER. Les Riders peuvent être renforcés avec de la nourriture, des pièces et des badges d’équipement gagnés au cours des combats. Les Riders peuvent également devenir plus forts en enlevant leur manteau. Rien de plus niveau information, aucune image ou vidéo pour le moment.

