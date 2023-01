Bandai Namco a diffusé une bande-annonce de lancement pour la nouvelle extension « Bardock – Alone Against Fate » de Dragon Ball Z : Kakarot. En plus de cela, nous avons un teasing pour le prochain DLC.

A la toute fin du trailer on découvre une silhouette, il semble que nous pourrions revenir à la série originale Dragon Ball. La silhouette semble montrer Goku lors de son arrivée au 23e tournoi mondial.

Découvrez l’histoire du père de Son Goku, Bardock, qui a combattu seul face à sa destinée dans ce nouvel arc narratif !

Voici l’histoire de celui qui s’est dressé seul face au tyran de l’univers. Bardock, guerrier de la race Saiyen, consacrait ses journées à envahir des planètes avec ses camarades soldats, mais un incident sur la planète Kanassa attira un jour son attention sur une calamité destinée à s’abattre sur son foyer, la planète Vegeta.

Le DLC contient :

Nouvel arc narratif

Nouvelles attaques spéciales

Nouveaux emblèmes d’âme

Autres

*BARDOCK– Seul face au destin peut être joué sans terminer l’histoire principale.