Des Pokémon mystérieux ont été aperçus dans le Cratère de Paldea !

Londres, Royaume-Uni, le 12 janvier 2023. The Pokémon Company International et Nintendo ont célébré la découverte de plus de mille espèces de Pokémon sur l’ensemble de la série, avec la révélation de Gromago. Ce nouveau Pokémon est l’évolution de la Forme Coffre ou de la Forme Marche de Mordudor dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. D’autres informations sur ces jeux disponibles exclusivement sur Nintendo Switch™ ont également été dévoilées.

Gromago

​Mordudor évolue en Gromago lorsqu’il gagne un niveau et que son Dresseur ou sa Dresseuse possède 999 Pièces de Mordudor. Le corps de ce Pokémon dynamique et jovial serait composé de 1 000 pièces d’or.

Gromago est capable de contrôler ces pièces et de s’en servir comme des armes en combat. La densité de ces pièces empilées rend son corps très robuste et il peut les lancer en rafale depuis n’importe quelle partie de son corps.

Nom : Gromago

​Catégorie : Pokémon Trésor Animé

​Type : Acier/Spectre

​Taille : 1,2 m

​Poids : 30,0 kg ​ ​

​Talent : Corps en Or

DE MYSTÉRIEUX POKÉMON DÉCOUVERTS DANS LE CRATÈRE DE PALDEA

​Le Cratère de Paldea se dresse au milieu de la région. À l’intérieur se trouve un lieu appelé la Zone Zéro, où de mystérieux Pokémon rarement aperçus en dehors du cratère, ont élu domicile.

Rugit-Lune

​Selon un article publié dans une revue douteuse, ce Pokémon ressemble à un Drattak ayant été affecté par un phénomène qui se produit dans d’autres parties du monde. D’après ce même article, cette créature éparpillerait ses plumes lorsqu’elle chasse ses proies à vive allure, et elle aurait un tempérament violent.

Nom : Rugit-Lune

​Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Dragon/Ténèbres

​Taille : 2,0 m

​Poids : 380,0 kg ​

Hurle-Queue

​Hurle-Queue aurait été aperçu dans une forêt de Paldea. Comme Rondoudou, ce Pokémon rondouillet semble attachant, mais son tempérament agressif le pousse à attaquer quiconque s’approche de lui. Son apparence primitive et sa nature sauvage ont donné naissance à des rumeurs selon lesquelles il s’agirait d’un Rondoudou tel qu’ils étaient il y a un milliard d’années.*

Nom : Hurle-Queue

​Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Fée/Psy

​Taille : 1,2 m

​Poids : 8,0 kg ​

Garde-de-Fer

​Selon un article publié dans une revue douteuse, ce Pokémon serait en réalité un robot fabriqué par un savant fou qui cherchait à créer le Pokémon Psy le plus puissant. Garde-de-Fer ressemblerait à la fois à Gardevoir et à Gallame. On dit également qu’il serait si cruel qu’il n’hésiterait pas à découper en morceaux ses adversaires avec sa lame de lumière.*

Nom : Garde-de-Fer

​Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Fée/Combat

​Taille : 1,4 m

​Poids : 35,0 kg

Hotte-de-Fer

​Un magazine douteux mentionne sa ressemblance avec Cadoizo. Selon ce même magazine, il possèderait un appareil sphérique lui permettant de se déplacer sur la neige en propulsant d’immenses quantités de glace. De nombreuses rumeurs entourent ce Pokémon, et la plus populaire raconte qu’il aurait été créé par une ancienne civilisation.*

Nom : Hotte-de-Fer

​Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Glace/Eau

​Taille : 0,6 m

​Poids : 11,0 kg ​

Fort-Ivoire

​Il est dit de ce Pokémon qu’il possède un tempérament agressif, des défenses gigantesques et des écailles robustes. Selon certaines théories, Fort-Ivoire aurait survécu jusqu’à nos jours depuis la préhistoire, mais rien n’a été confirmé pour le moment.*

Nom : Fort-Ivoire

​Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Sol/Combat

​Taille : 2,2 m

​Poids : 320,0 kg

Roue-de-Fer

​Des rumeurs racontent que Roue-de-Fer serait en fait une arme extra-terrestre. Il est capable de se transformer instantanément en boule pour attaquer en roulant à une vitesse vertigineuse.*

Nom : Roue-de-Fer

​Catégorie : Pokémon Paradoxe

​Type : Sol/Acier

​Taille : 0,9 m

​Poids : 240,0 kg

*Ces informations sont tirées d’une revue consacrée aux phénomènes paranormaux conservée à l’académie. Leur véracité n’a pas été vérifiée.

Découvrez les évolutions des trois Pokémon de départ

Les évolutions de Poussacha

Nom : Matourgeon

​Catégorie : Pokémon Chat Plante

​Type : Plante

​Taille : 0,9 m

​Poids : 12,2 kg

​Talent : Engrais

Nom : Miascarade

​Catégorie : Pokémon Magicien

​Type : Plante/Ténèbres

​Taille : 1,5 m

​Poids : 31,2 kg

​Talent : Engrais

Les évolutions de Chochodile

Nom : Crocogril

​Catégorie : Pokémon Croco Feu

​Type : Feu

​Taille : 1,0 m

​Poids : 30,7 kg

​Talent : Brasier

Nom : Flâmigator

​Catégorie : Pokémon Chanteur

​Type : Feu/Spectre

​Taille : 1,6 m

​Poids : 326,5 kg

​Talent : Brasier

Les évolutions de Coiffeton

Nom : Canarbello

​Catégorie : Pokémon Leçon

​Type : Eau

​Taille : 1,2 m

​Poids : 21,5 kg

​Talent : Torrent

Nom : Palmaval

​Catégorie : Pokémon Danseur

​Type : Eau/Combat

​Taille : 1,8 m

​Poids : 61,9 kg

​Talent : Torrent

Faites la rencontre des Champions et Championnes d’Arène de Paldea

Éra

​Éra est une Championne d’Arène de type Insecte qui gère également la pâtisserie Pâtisse en Boule.

Kombu

​Ce Champion d’Arène de type Eau est aussi connu sous le nom de Cordon Bleu Marine. Chaleureux, généreux et jovial, Kombu est également le propriétaire et le chef du restaurant Chez Kombu à Jarramanca.

Okuba

​Ce Champion d’Arène de type Normal est également homme d’affaires.

Tully

​Tully est la Championne d’Arène de type Psy. Cette maquilleuse serait capable d’appliquer du maquillage magique avec l’aide de ses Pokémon.

Laïm

​Laïm est une rappeuse légendaire et la Championne d’Arène de type Spectre connue sous le nom d’Esprit Rappeur.

Faites la connaissance des boss de la Team Star

Brome

​Brome est à la tête de l’équipe Ténèbres de la Team Star, aussi connue sous le nom de Groupe Segin. Il se sert parfois de son équipement de DJ pour donner des concerts solos surprises.

Nèflie

​Nèflie est à la tête de l’équipe Combat de la Team Star, aussi connue sous le nom de Groupe Caph. C’est une athlète dévouée qui se sert de son expérience et de sa discipline personnelle pour gérer le programme d’entraînement de la Team Star.

Erio

​Erio est à la tête de l’équipe Poison de la Team Star, aussi connue sous le nom de Groupe Tsih. Il est doué pour imaginer et réaliser des articles de mode uniques, et cette passion couplée à son talent sont tenus en haute estime.

Ortiga

​Ortiga est à la tête de l’équipe Fée de la Team Star, aussi connue sous le nom de Groupe Ruchbah. Il contribue aux efforts du groupe en tant que mécanicien. C’est d’ailleurs lui qui a conçu les Starmobiles.

Les nouveaux talents des Pokémon Paradoxe

Paléosynthèse

​Dans Pokémon Écarlate, les Pokémon Paradoxe possèdent le talent Paléosynthèse. Il est encore plus efficace si le Pokémon qui le possède tient également un Énergie Booster, ou si le soleil brille.

Charge Quantique

​Dans Pokémon Violet, les Pokémon Paradoxe possèdent le talent Charge Quantique. Il est encore plus efficace si le Pokémon qui le possède tient également un Énergie Booster, ou s’il se trouve sur un champ électrifié.

Mise à jour de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet fin février ​

La mise à jour Ver. 1.2.0, qui inclura des corrections de bugs et l’ajout de fonctionnalités, est prévue pour fin février. Plus d’informations seront disponibles prochainement. ​