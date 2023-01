On apprenait en Mai 2022 que le fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite avait racheté 5,01% des parts de Nintendo, la situation a aujourd’hui évolué quelque peu avec une prise de parts plus importante en ce début d’année.

Ce fonds est dirigé par le prince Mohammed bin Salman qui avait également racheté 96% des parts de SNK (Metal Slug, King of Fighters…) en tant que première grande opération de reprise dans le domaine du jeu vidéo. Après avoir investi déjà plus de 3 milliards de dollars dans Activision Blizzard et pris plus de 5% de Capcom et Nexon.

Le dernier rapport en date de Reuters nous indique que l’Arabie Saoudite a augmenté ses parts dans la société Nintendo a hauteur de 6,07%. Ce qui nous montre encore plus leur intérêt dans la prise de position chez eux.

Qu’est-ce que cela signifie ? Pour le moment, rien de trop alarmant, ces opérations sont tout d’abord une volonté du prince de se désolidariser du pétrole et obtenir de nouvelles sources de revenus en investissant dans le milieu de la culture et donc particulièrement du jeu vidéo. Cependant, en Septembre dernier, le fonds d’investissement public de l’Arabie Saoudite avait annoncé vouloir lancer une Grande Strategie de Groupe, avec un fonds de 13,3 Milliards de dollars pour acquérir un « publisher important qui servirait de partenaire stratégique de développement »

L’avenir nous le dira dans les prochains mois si d’autres mouvements se mettent en place, certains pourraient s’inquiéter sur des motifs de censure et de traitement des employés notamment, l’Arabie Saoudite étant de nombreuses fois accusée d’abus des droits de l’Homme et connue pour son application très stricte de la charia.