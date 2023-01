Lesquin, le 13 janvier 2023 – NACON et RaceWard Studio, label racing de NACON Studio Milan, sont heureux de présenter la première section du Tourist Trophy de l’Ile de Man dans une nouvelle vidéo de gameplay. Développé par les vétérans de RaceWard Studio, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 propose de faire vivre aux joueurs les sensations de la course la plus dangereuse au monde. TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, le jeu officiel de la course mythique éponyme sera disponible en mai 2023 sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.

Découvrez la première section du circuit officiel du Tourist Trophy de l’Ile de Man via le trailer ci-dessous :

Alors que les paysages défilent à plus de 300 km/h, rien ne doit déconcentrer le pilote derrière la manette, car sur l’Ile de Man, la moindre erreur peut être fatale. En partant de Bray Hill, pour la première section de la course chrono reproduite à l’échelle 1:1, le joueur doit affronter une descente raide, ponctuée du premier gros freinage du tracé, pour laisser place à une grande variété de virages plus ou moins serrés et parsemés de lignes droites jusqu’à Ballacraine. Ces changements de rythme importants imposent au joueur de se positionner parfaitement sur la route tout en faisant preuve d’anticipation.

Les multiples dangers ne sont pas les seules surprises qui attendent les joueurs. Sur la route, il est possible de croiser quelques bâtiments iconiques comme les nombreuses églises, le Railway Inn, les Twisted Chimneys de Glen Vine, ou encore le Crosby Hotel.

Ces images de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sont également l’occasion de souligner la posture dynamique du pilote qui se repositionne sur sa machine en vue à la troisième personne. En vue cockpit, l’exacte reproduction des tableaux de bord de près de 40 motos célèbres offre plus d’immersion dans la transmission d’informations du véhicule et de sa physique améliorée.

En plus de reproduire le tracé officiel de l’événement, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, propose une nouvelle approche « Open Roads », permettant au joueur de se déplacer librement sur le tracé officiel du Tourist Trophy, ainsi que sur les autres routes de l’ile, elles aussi fidèlement reproduites. Il est également possible de découvrir l’Ile de Man en participant à de nombreux challenges non officiels parmi 11 types d’activités différentes, allant du contre la montre au « mass start », en passant par des défis variés. Le mode carrière disponible dans les catégories Superbike et Supersport demande au joueur de performer sur une saison complète, dans le but de débloquer le plus d’améliorations pour sa moto avant l’épreuve fatidique du Tourist Trophy.

Contenu et nouveautés de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 :

Un total de 200km de routes praticables à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, dont 60 km pour le Snaefell Mountain Course

32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques

Près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport

Une physique améliorée pour une gestion des virages et freinages plus précise

De nombreuses améliorations des motos pour réaliser les meilleures performances

Une nouvelle approche « Open Roads » pour découvrir l’Ile de Man librement

11 types d'activités différentes dont deux personnalisables

Du multijoueur avec la possibilité de créer des lobbys ouverts ou privés en ligne

Des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels

Un jeu compatible cross-gen

Une offre smart delivery permettant aux joueurs de bénéficier des versions old et next-gen d’une même plateforme après l’achat de n’importe quelle version du jeu

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM en mai 2023.