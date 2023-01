La manoir de Lara Croft retrouve sa gloire d’antan dans le nouveau pack spécial du jeu, grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression !

Paris, le 18 janvier 2023 – Square Enix Collective®, FuturLab et Crystal Dynamics® annoncent l’arrivée d’un pack Spécial TOMB RAIDER® le 31 janvier prochain. Il sera gratuit pour tous les joueurs de POWERWASH SIMULATOR. Le simulateur de nettoyage haute pression super relaxant sera également lancé sur les consoles PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et Nintendo Switch® le même jour.

« Créer le pack spécial TOMB RAIDER a été un honneur et une expérience fantastique », a déclaré Dan Chequer, Lead Designer chez FuturLab. « Nous avons hâte que les joueurs découvrent le manoir Croft et explorent ses nombreux secrets ! ».

“Quel fan de Tomb Raider n’a jamais exploré le manoir Croft en se disant : « Winston aurait bien besoin d’aide pour entretenir ce terrain ! J’adorerais nettoyer cet endroit avec mon nettoyeur haute pression », a demandé Dallas Dickinson, directeur général de la franchise TOMB RAIDER chez Crystal Dynamics. « Maintenant, avec l’aide de Square Enix Collective et FuturLab, ce n’est pas seulement possible, mais c’est également incroyablement satisfaisant ».

« Nous savons que la communauté souhaite plus d’endroits à nettoyer, et je suis ravi que nous puissions donner le coup d’envoi de nos contenus post sortie en beauté avec cette collaboration TOMB RAIDER », a ajouté Phil Elliott, chef de studio chez Square Enix Collective®. « Nous avons reçu un soutien extraordinaire de la part des joueurs, de la presse et des créateurs de contenu, et nous voulions faire quelque chose de spécial pour les remercier ! ».

POWERWASH SIMULATOR est actuellement disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam® et Windows 10, et est disponible avec le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. POWERWASH SIMULATOR sera lancé sur les consoles PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®5 (PS5™) et Nintendo Switch® le 31 janvier 2023.