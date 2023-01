LumenTale : Memories of Trey a été financé pour une sortie sur la Nintendo Switch après avoir remporté un énorme succès sur Kickstarter. Le projet a déjà reçu un financement ayant atteint son objectif initial de 75 000 €. En plus de cela, il a franchi le seuil de 90 000 € pour un portage sur la console hybride de Nintendo.

LumenTale : Memories of Trey est un RPG de collecte de monstres qui se déroule dans le pays de Talea. Vous pouvez contribuer au jeu sur Kickstarter ici. Il reste encore 16 jours à la campagne.

Après une longue, très longue période, le conflit entre les deux factions s’est arrêté, mais à ce jour, Talea est toujours divisée entre les deux factions qui s’affrontaient autrefois. Elles vivent selon des idéaux très différents et se détestent encore aujourd’hui complètement. Récemment, une société appelée AARI a été créée et est devenue le principal canal de communication entre les deux factions. En outre, AARI s’est fait un nom en devenant le plus grand soutien des Lumens dans le monde entier, en leur fournissant des outils, des fonds et des installations.

Quant aux idéaux des deux factions, ils sont trop différents pour être réunis : La faction Nord croit fermement que le progrès est la seule façon de vivre. Leur credo est de le poursuivre, peu importe ce qui s’y oppose, tant que cela ne nuit à personne. La faction Sud, quant à elle, ne pense qu’à la tradition. Ils estiment que tout ce que leurs ancêtres leur ont légué est trop important pour être simplement jeté, et que poursuivre le progrès et la technologie en dépit de cela revient à ignorer tout ce qui a précédé comme inutile.

Les Animons sont les créatures mystiques qui habitent l’univers de LumenTale. Ils sont faits de l’énergie spéciale qui circule dans le monde entier, mais on n’en sait pas beaucoup plus sur leur nature. Depuis les temps anciens, les humains ont essayé de les étudier et d’en apprendre davantage sur eux, tous motivés par une caractéristique frappante que tous les Animons possèdent : ils sont capables d’affecter les sentiments et d’interagir avec l’âme même de chaque être vivant. Cette caractéristique les fait résonner si profondément avec les humains qu’ils ne peuvent pas simplement s’en détourner.

Ce sont des êtres incapables d’être blessés par des moyens traditionnels, car la seule chose qui puisse les blesser de manière cohérente doit être spécialisée dans le traitement de l’énergie du monde. Heureusement, si certains sont agressifs et dangereux, d’autres sont des compagnons incroyablement amicaux et loyaux. Avec le temps, juste avant que la figure du Lumen n’apparaisse, les humains ont reconnu leur existence et finalement, une coexistence pacifique entre eux a commencé.

Le gameplay de LumenTale comprendra beaucoup de mini-jeux, d’exploration et d’énigmes ambiantes, mais le gameplay principal tourne autour de l’interaction avec les Animons. Il y a deux façons d’interagir avec les Animons : en utilisant l’Holoken dans l’overworld ou en les combattant dans les Batailles.

L’Holoken est un dispositif créé dans les temps anciens et est le principal outil utilisé par les Lumens pour attraper et combattre les Animons. Bien que sa forme soit similaire à celle d’un yo-yo, son système de lancement est souvent mis en œuvre de manière particulière pour permettre à l’utilisateur d’être plus à l’aise. En le lançant et en le heurtant contre un Animon, l’Holoken déclenche un mécanisme qui, à l’aide d’une Bilia (une petite bille spéciale), déclenche une séquence de capture de l’Animon. Pendant ce laps de temps, un petit mini-jeu commencera qui pourra augmenter le taux de réussite de la séquence en question. Dans certains cas, l’Animon ne pourra pas être attrapé directement et nécessitera plusieurs lancers pour être attrapé !

Si vous réussissez à attraper un Animon, vous récupérez la Bilia avec un lien d’Animon. Les Animons capturés sont envoyés dans l’Anispace, un endroit mystérieux qui ne peut être trouvé nulle part dans le monde, mais en utilisant une Bilia avec un lien Animon en conjonction avec l’Holoken, tu peux les faire revenir ! Et ce n’est pas tout ! L’utilisation de Bilias avec un lien Animon te permettra de canaliser sa puissance élémentaire à travers le Holoken, et ainsi d’interagir avec certaines énigmes spécifiques dans le monde du jeu ! L’utilisation du Holoken requiert à la fois des compétences et de l’esprit, il y a tant à apprendre !

Les batailles sont le pain et le beurre de tout RPG, et c’est aussi le cas pour LumenTale ! En combattant les Animons, vous pouvez les vaincre et gagner de l’EXP ou vous pouvez tenter votre chance et les attraper ! De plus, si vous êtes assez habile pour attraper l’Animon en un clin d’œil, votre capture est pratiquement assurée !

Dans LumenTale, les batailles sont divisées en actions. Chaque Animon peut effectuer un certain nombre d’Actions, mais selon l’Action effectuée, les suivantes peuvent être affectées. La façon dont les actions sont effectuées dépend des points de vitesse d’action, une valeur propre au combat qui est calculée sur la base de la statistique de vitesse de l’Animon. Moins l’Animon a de points de vitesse d’action, plus il se déplace rapidement !

Chaque action augmente ces points d’une valeur appelée coût d’action. Alors que certaines actions ont des coûts prédéfinis (Switcher, utiliser un objet), d’autres ont un coût qui dépend de ce que fait l’action. Par exemple, chaque compétence qu’un Animon peut exécuter a un coût qui lui est propre !

Le système de combat consiste à choisir le bon ordre d’utilisation d’une action, à choisir la meilleure action à utiliser et à élaborer une stratégie contre vos adversaires !