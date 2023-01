Square Enix vient de partager de nouveaux détails sur les DLC pour Theatrhythm : Final Bar Line. En particulier, nous avons un aperçu de ce que le Season Pass 1 a à offrir. Nous apprenons également l’existence de nouveaux personnages qui apparaîtront dans le jeu.

Les Season Pass contiennent des ensembles de chansons issues de jeux populaires de Square Enix. La sortie du premier pass est prévue pour le 16 février 2023 !

Pack de la série SaGa

Date de sortie : 16 février 2023

Nombre de chansons : Sept

LIVE A LIVE Pack

Date de sortie : 1 mars 2023

Nombre de chansons : Quatre

Pack de la série The World Ends with You

Date de sortie : 15 mars 2023

Nombre de chansons : Six

Pack de série NieR

Date de sortie : 29 mars 2023

Nombre de chansons : Cinq

SaGa Series Pack Vol. 2

Date de sortie : 12 avril 2023

Nombre de chansons : Huit

Composition des personnages et des groupes

Comprend 104 personnages de la série Final Fantasy ! Les personnages peuvent être obtenus en débloquant leur titre associé dans les quêtes de série. Vous pouvez également obtenir des personnages ennemis en franchissant l’étape finale de chaque titre !

Final Fantasy XI

Shantotto

Prishe

Aphmau

Lilisette

Final Fantasy XIII

Lightning

Snow

Hope

Vanille

Cid Raines

Final Fantasy XV

Noctis

Gladiolus

Ignis

Prompto

Aranea

Final Fantasy XIII-2

Serah

Noel

Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Lightning #2

Final Fantasy Type-0

Ace

Machina

Rem

Kurasame

Final Fantasy: Record Keeper

Tyro

Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon