LOS ANGELES – 27 janvier 2023 – The Pathless, un jeu d’aventure mythique développé par Giant Squid et édité par Annapurna Interactive, sera lancé sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox X|S en version numérique le 2 février 2023.

Développé par l’équipe primée à l’origine d’ABZÛ et lancé pour la première fois en 2020, The Pathless voit les joueurs endosser le rôle du Chasseur, un maître du tir à l’arc qui se rend sur une île mystique pour dissiper une malédiction ténébreuse qui se répand dans le monde entier. Le chasseur doit trouver un aigle pour en faire son compagnon afin de chasser les esprits corrompus, en prenant toujours garde de ne pas devenir la proie. Les joueurs exploreront ainsi des forêts brumeuses remplies de secrets, résoudront des énigmes dans des ruines anciennes et seront mis à l’épreuve dans des batailles épiques.

iam8bit et Skybound sortiront également une édition physique de The Pathless pour Switch, dont les détails seront révélés dans les semaines à venir.