Alors que les rumeurs d’un direct la semaine prochaine vont bon train, comme ici, vous êtes nombreux à nous avoir demandé de prévenir l’arrivée des précommandes pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch via Amazon.

C’est désormais chose faite, avec une date de sortie, comme prévu, au 12 mai 2023. Vivement les prochaines informations autour de cet opus tant attendu.