Paris, le 9 février 2023 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe S.A.S. vient d’annoncer BATEN KAITOS™ I & II HD REMASTER, qui sortira à l’été 2023 et marquera le retour sur Nintendo Switch de la franchise emblématique de la Nintendo GameCube.

Les joueurs pourront vivre ou revivre toute l’émotion des aventures inoubliables de la série BATEN KAITOS et participer à des combats intenses basés sur des cartes, où chaque décision peut inverser le cours de la bataille. Dans chaque jeu, ils incarneront un Esprit Gardien chargé de guider le protagoniste et ses compagnons jusqu’au bout de leur voyage. Dans BATEN KAITOS™ : ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN, le héros Kalas cherche à venger la mort de son frère et de son grand-père, mais croise la route de Xelha et se retrouve embarqué dans une aventure extraordinaire pour faire chuter l’empire d’Alfard.

BATEN KAITOS™ ORIGINS, disponible en Europe pour la première fois, se déroule 20 ans plus tôt et raconte l’histoire de Sagi, connecté aux Esprits Gardiens et membre du Dark Service, une unité d’élite de l’empire d’Alfard. Piégé et accusé à tort, mais bien déterminé à rétablir sa réputation, il se lance dans une quête qui l’amènera à dévoiler les secrets de l’empire.