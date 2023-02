Résolvez des mystères inspirés par d’authentiques légendes urbaines japonaises… ou prenez le risque de finir maudit dans cette nouvelle franchise terrifiante !

Paris, le 9 février 2023 – Square Enix Ltd. a présenté PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, un nouveau jeu solo surnaturel et palpitant, mêlant mystère et aventure dans un visual novel au style 2D unique, qui sera disponible sur Nintendo Switch™ le 9 mars 2023 et sur PC via Steam® le 8 mars 2023*.

Prenant place lors de l’ère Showa (de 1926 à 1989) dans le quartier de Honjo dans l’arrondissement de Sumida, à Tokyo, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo est une collection d’histoires à faire froid dans le dos, mettant en scène plusieurs protagonistes dotés du « pouvoir des malédictions ». Incarnant divers personnages maudits, les joueurs enquêteront sur les mystères de Honjo. En journée, il sera possible d’explorer les zones les plus mystérieuses de la ville, de résoudre des énigmes et de rechercher des indices qui permettront de découvrir la vérité sur ces sept étranges malédictions. Une fois la nuit venue, les joueurs pourchasseront ou seront pourchassés par d’autres personnages maudits. Apprendre à maîtriser ses pouvoirs sera nécessaire afin de tenir tête aux adversaires possédés lors de ces épreuves surnaturelles.

Les joueurs pourront traverser les tréfonds hantés de Honjo et se plonger dans les zones du jeu grâce à des vues immersives et panoramiques de l’arrondissement de Sumida, provenant toutes de vraies photos prises avec des appareils à 360 degrés en collaboration avec l’office du tourisme de Sumida, le musée local, l’association touristique et la communauté locale.

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo sera disponible en version numérique sur Nintendo Switch™ le 9 mars 2023, et sur PC (Steam®) le 8 mars 2023. Les précommandes sont ouvertes sur Steam® dès aujourd’hui et à partir du lundi 20 février pour la Nintendo Switch™.

Pour en apprendre plus sur PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo et sur les authentiques légendes urbaines l’ayant inspiré, consultez le Blog Square Enix.

* La version PC (Steam®) du jeu sera disponible à partir du 8 mars 2023 à 18h CET.