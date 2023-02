En plus de la nouvelle bande-annonce dévoilée hier soir (et mettant en avant l’utilisation de véhicules), Nintendo en a profité pour annoncer la sortie d’une version collector pour l’attendu, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Vous pouvez la découvrir dans cette vidéo:

Elle sortira également le 12 mai et inclut:

Le jeu en version physique

Un Artbook

Un Steelbook

Un poster métallique ICONART

Un ensemble de quatre pin’s

Si l’on en croit les premières informations venant de Best Buy, elle devrait être vendue au prix de 129,99$ (soit 129,99 euros).

L’édition « standard » quand à elle est annoncé à 69,99 euros sur l’eshop, et à 64,99 chez des revendeurs comme la Fnac ou Amazon (en soit, ce prix n’est pas une surprise, dans le sens ou Breath Of The Wild était déjà vendu aux alentours de 60 euros)

D’ailleurs en parlant de lui, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et son DLC sont actuellement en promotion sur l’eShop (48,99 euros et 13,99 euros- jusqu’au 19 Février)

Allez-vous craquer pour la version Collector ?

source