Momotaro Dentetsu, une licence de jeu de gestion ferroviaire qui permet à Konami de sortir la tête haute à une époque où le studio est de plus en plus discret dans le jeu vidéo. Le dernier jeu de la licence disponible uniquement au Japon se permet l’exploit de dépasser les 3.5 millions de ventes au dernier rapport tenu par Konami l’année passé. Un score bien plus qu’honorable face à un marché du Jeu Vidéo aux tendances changeante et de plus en plus difficile au Japon. Apparemment satisfait de cela, Konami profite du Nintendo direct pour annoncer le prochain jeu de la série sur Nintendo Switch, Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de mawatteru. Ce qui en Français se traduirait par Momotaro Dentetsu World: L’espoir fait tourner le monde. A voir si le côté voyage autour du monde et l’utilisation du mot « World » dans le titre de ce nouvel opus est une volonté de Konami d’étendre la licence au-delà du Japon. Ce qui est sur c’est que le titre est prévu pour cette année 2023 au Japon, nous vous laissons un trailer ci-dessous.

