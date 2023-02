Grâce à la version remasterisée de Ghost Trick™: Détective Fantôme, les enquêteurs en herbe vont pouvoir découvrir ou redécouvrir l’autre chef-d’œuvre de Shu Takumi (Directeur de la saga Ace Attorney) dès cet été sur PlayStation®4 (PS4™), Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam).

Le jeu d’aventure pas comme les autres de Capcom, sorti initialement sur Nintendo DS™ en 2010, fera bientôt son grand retour en Haute Définition sur de nouvelles plateformes. Une parfaite occasion pour tous les passionnés d’enquêtes et de réflexion de découvrir ses mécaniques particulièrement originales, sa galerie de personnages hautement attachants et son scénario véritablement unique aux rebondissements spectaculaires.

Ghost Trick: Détective Fantôme propose aux joueurs d’incarner Sissel, un courageux fantôme amnésique qui n’aura de cesse de résoudre le mystère de sa propre mort grâce à ses capacités surnaturelles fraîchement acquises. Les joueurs découvriront-ils la vérité avant que le temps accordé à Sissel n’arrive à son terme ?

Ce titre plutôt atypique de la production Capcom revient dans une version survitaminée proposant :

Un meilleur rendu visuel : le jeu est désormais en 1080p/60fps.

: le jeu est désormais en 1080p/60fps. Une interface utilisateur optimisée : pour les manettes et écrans tactiles (sur les plateformes en possédant).

: pour les manettes et écrans tactiles (sur les plateformes en possédant). Diverses traductions : Le jeu est jouable dans 9 langues, dont trois nouvelles (Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois simplifié et Chinois traditionnel.

: Le jeu est jouable dans 9 langues, dont trois nouvelles (Français, Anglais, Italien, Allemand, Espagnol, Japonais, Coréen, Chinois simplifié et Chinois traditionnel. De nouveaux défis : De nouveaux trophées peuvent être obtenus en terminant différents niveaux du jeu, ainsi que des puzzle-fantômes inédits sur consoles.

: De nouveaux trophées peuvent être obtenus en terminant différents niveaux du jeu, ainsi que des puzzle-fantômes inédits sur consoles. Musiques et illustrations : Dans le menu Extras, les joueurs peuvent désormais accéder à une collection de morceaux de musique réarrangées, ainsi qu’à des illustrations inédites.

Ghost Trick: Détective Fantôme est un jeu d’aventure et de réflexion annoncé pour l’été 2023 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam).