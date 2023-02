Lesquin, France – Le 9 février 2023 – Après avoir marqué l’arrêt sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series en 2022, Train Life: A Railway Simulator arrivera à son terminus le 9 mars prochain sur Nintendo Switch.

Train Life: A Railway Simulator vous place à la tête d’une compagnie ferroviaire. Pour la première fois dans un jeu du genre, devenez un conducteur de train chevronné, mais aussi un gestionnaire de votre entreprise. Depuis l’interface de gestion, vous pouvez embaucher des employés, acheter de nouveaux trains et signer des contrats. En cabine, vous gérez la vitesse du train, confirmez le bon aiguillage des rails et actionnez le freinage d’urgence si besoin. NACON et le studio Simteract ont travaillé spécifiquement sur la modélisation des trains et sur le gameplay de management pour fournir une expérience à la fois ludique et authentique.

Caractéristiques du jeu :

Conduisez des trains emblématiques fidèlement reproduits tels que les ICE 3, ICE 4 et le NEWAG Griffin

Créez et personnalisez vos propres trains, de leur aspect extérieur jusqu’à l’intérieur de votre cabine

Dirigez votre entreprise : embauchez vos conducteurs, choisissez vos contrats, développez votre réseau, entretenez vos locomotives pour éviter les pannes et les dépannages d’urgence…

Parcourez 10 000 kilomètres de voies à travers les villes et les paysages de l’Europe de l’Est, de l’Europe de l’Ouest et de la région des Alpes

Découvrez de nombreuses gares fidèles à la réalité telles que la Gare de Berlin et la Gare de Zurich

Respectez la signalétique ferroviaire en vous adaptant aux aiguillages et en gérant la vitesse, les changements de voie, les distances de freinage, l’arrivée en gare, l’ouverture et la fermeture des portes…

Gérez des situations inattendues telles qu’un arbre sur les voies, des amas de neige sur les rails ou encore un train qui se trouve sur votre voie

Adaptez votre façon de conduire à la météo et au moment de la journée pour éviter les accidents sur les voies, de jour comme de nuit, à travers une pluie diluvienne comme dans une tempête de neige !

Train Life : A Railway Simulator est déjà disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S et sortira le 9 mars sur Nintendo SwitchTM.