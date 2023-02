À la fin du mois de décembre 2022, Level-5 a dévoilé quelques informations sur Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes. Les gens étaient impatients d’en savoir plus, et Level-5 a déclaré que les fans pouvaient s’attendre à découvrir de nouveaux détails en février.

Aujourd’hui, le PDG de Level-5, Akihiro Hino, a pris la parole sur Twitter pour annoncer que nous aurons effectivement plus d’informations sur Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes ce mois-ci. Selon Hino, nous pouvons nous attendre à une sorte de présentation du jeu à la fin du mois de février. Après les annonces d’un nouveau jeu, du nouveau Layton et d’un nouveau Fantasy Life, (voir ici) Level-5 revient enfin en force en ce début d’année.