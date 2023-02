Poursuivez vos aventures sur Aionios avec ce nouveau contenu. Le volume 3 voit l’arrivée de la nouvelle héroïne Masha, qui est aussi une lapidaire de talent, ainsi que celle de nouveaux défis de l’arène comportant des éléments roguelike. Ajoutez des héros à votre groupe et débloquez des compétences spéciales lors de vos tentatives d’atteindre la vague finale, et débloquez de nouvelles tenues spéciales en récompense. Le volume 3 du pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3 sera disponible le 16 février. Le volume 4, qui ajoutera un scénario entièrement inédit, fera quant à lui son arrivée plus tard dans l’année. Le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3, qui inclut un total de 4 volumes à paraître avant la fin de l’année 2023, est d’ores et déjà disponible à l’achat sur le Nintendo eShop.

La troisième vague du Pass Expansion comprend un tout nouveau héros : Masha (interprétée par Rie Tanaka au Japon). C’est une guérisseuse de style attaquant qui peut soigner les alliés proches lorsque la situation de combat devient critique. Elle a été conçue par Yoneyama Mai.

Masha est une bijoutière (sa classe est Lapidariste) avec une aura élégante. Il semble que Noah et les autres la rencontreront dans la Cité… cela signifie-t-il qu’elle est également résidente ? Elle peut fabriquer des accessoires. Ces accessoires ont des effets aléatoires et ne peuvent être fabriqués que grâce à un minerai mystérieux appelé « Enigmatter » (voir plus bas). Essayez d’en collecter le plus possible afin de fabriquer de nombreux accessoires !

Comme pour tous les autres Héros, les différents membres du groupe pourront prendre la classe de Masha (Lapidariste) une fois qu’elle aura rejoint votre groupe et que l’affinité avec chaque personnage sera suffisamment profonde. Naturellement, sa classe est accompagnée d’une toute nouvelle tenue pour chacun ! Par ailleurs, la troisième vague du Pass d’extension propose les costumes habituels. Ce nouvel ensemble s’appelle Nostalgie, et est basé sur les anciens jeux de la série Xenoblade Chronicles. Vous débloquez ces nouveaux costumes en terminant certaines batailles du Gantelet de l’Archsage.

De plus, la vague 3 du Pass Expansion introduit un nouveau type de batailles de défi, appelé Archsage’s Gauntlet, avec des batailles de type roguelike. Vous commencez par choisir un personnage (parmi les 6 membres du groupe), puis vous affrontez des vagues d’ennemis, les unes après les autres. A chaque victoire, vous obtenez des objets spéciaux et des Héros.

Vous pouvez choisir jusqu’à 6 Héros, savoir quels Héros et objets obtenir (et quand !) est la clé de la victoire.

Terminer les combats dans l’Archsage’s Gauntlet vous permet de gagner des cristaux Nopon, qui peuvent ensuite être échangés contre des accessoires puissants, ainsi que de l’Enigmatter (un matériau unique que Masha peut utiliser pour fabriquer des accessoires). Si vous voulez qu’elle fabrique beaucoup d’accessoires, n’oubliez pas de passer souvent au Gantelet de l’Archsage !

Enfin, nous avons pu jeter un coup d’œil au tout nouveau scénario qui constitue la quatrième vague du Pass Expansion. Il met en scène des visages familiers…