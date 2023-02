Intelligent System et Nintendo ne perdent pas de temps sur le Pass extension de Fire Emblem Engage. Alors que 4 vagues de contenu ont été annoncées, la première vague de contenu était disponible dès la sortie du jeu et la seconde vague débarque déjà environ 2 semaines après. Nous avons pris le temps de faire le tour du contenu afin de vous en parler ci-dessous.

Volume 2

Contenu du volume

Nouvel Emblème: Emblème de la Force, Hector

Voix originale: Toriumi Kosuke

Provenance: Fire Emblem Blazing Sword

Disponible après avoir terminé l’annexe divine “Le Général Impétueux”

Type d’armes: Hache

Attaque fusion: Œil du cyclone

C’est en explorant l’île où nous avions trouvé Tiki que nous tombons sur un autre bracelet dans des ruines. Celui-ci permet d’appeler Hector le marquis d’Ostia dans Fire Emblem Binding Blade. Il vous lance alors un défi à relever afin de le convaincre de vous accompagner dans votre quête.

Le champ de bataille provient du chapitre 30 de l’arc Hector dans Fire Emblem Blazing Sword. Il y a un “écu dragon” et 2000 écus à récupérer dans les coffres mais également beaucoup d’antidotes. Pour cause, la map présente de nombreuses parois ouvertes d’où s’échappe du poison. Apprenez à éviter les souffles empoisonnés, frayez-vous un chemin à travers les ennemis et parvenez jusqu’à Hector. Faites attention, il possède un puissant arsenal et des techniques avantageuses en posture de défense. Il a beaucoup de PV mais il est assez lent et très faible à la magie.

Une fois à vos côtés, Hector se présente comme une alternative plus efficace que Leif en défense durant les phases ennemies. Son boost de défense conséquent accompagné des techniques “Versatilité” et “Inexpugnable” vous permettent de maintenir vos PV suffisamment hauts face aux attaques physiques afin d’enchainer avec la technique “Double Riposte” qui terminera potentiellement votre adversaire si celui-ci est à votre portée. D’ailleurs, “Inexpugnable” boostera d’autant plus votre unité si celle-ci est de type “Cuirassé”. Par ailleurs, “Inamovible” vous permettra de rester inflexible à tout type de technique ou arme qui d’ordinaire vous déplacerait.

Ajoutons à cela ses puissantes armes et la technique “Attaque massive” qui booste votre attaque jusqu’à +5 dépendamment du poids de l’arme et de votre constitution. Ainsi que son attaque de fusion “Œil du cyclone”, qui permet d’éviter les doubles attaques, de se prémunir des brises gardes et de contre attaquer jusqu’à deux fois du moins si votre unité est équipée d’une hache ou d’une épée. Hector rend vos unités de type “Cuirassé” encore plus imposantes et puissantes qu’elles ne le sont d’ordinaire.

Nouvel Emblème: Emblème de la perspicacité, Soren

Voix originale: Murase Ayumu

Provenance: Fire Emblem Path of Radiance et Fire Emblem Radiant Dawn

Disponible en complétant l’annexe divine: “Le Stratège”

Type d’arme: Tome de magie

Attaque fusion: Cataclysme (3 attaque magique sur zone 30% dégat)

2000 écus et secours

Fulguration, Fimbulvetr, Bouclier magique

Essence anima (def -3 feu, prec -20 foudre, (mvt -2 vent), Virtuosité (Attaque eff = +7), Contre garde (Brise garde reste depend de vitesse), Faisceau (Recup PV 50% et inflige Res -20% Mystique = -30%)

C’est au pied d’un volcan que nous trouvons un nouveau bracelet. Alear prononce une nouvelle incantation, invoquant ainsi le mage Soren sur Elyos. Le stratège du groupe de mercenaires de Greil sous le commandement de Ike ne semble pas très coopératif de prime abord. Il nous lance un défi afin de nous évaluer et décider de la suite de la marche à suivre.

La carte est reprise de la partie 3 chapitre 8 de Fire Emblem: Radiant Dawn avec de nouveaux ajouts apportant une autre dimension tactique. Sur cette carte, les volcans crachent des pierres chaque tour sur des endroits précis de la carte infligeant 26 dégâts aux unités se trouvant sur ces lieux. La nouveauté étant la fumée que les cratères rejettent chaque tour et recouvrant progressivement toute la zone de combat. Cette fumée diminue l’esquive, la défense et la résistance de quiconque s’arrêtant sur une case enfumée.

La mission est ainsi une course contre la montre pour vaincre Soren avant que la fumée ne profite clairement à celui-ci. Il y a également des voleurs qui peuvent récupérer le contenu des coffres et s’enfuir avec, soit 2000 écus et un bâton “Secours”. D’ailleurs, avant même de l’atteindre, celui-ci peut vous attaquer à 10 cases avec son tome “Fulguration”. A portée normale de magie, de 1 à 2 cases, Soren bénéficie de plusieurs techniques qui sauront l’assister efficacement à vous mettre en difficulté.

Il peut bénéficier de “Virtuosité” qui augmente ses dégâts de +7 si son tome est efficace contre votre unité. Il a une chance de prolonger un état de “brise garde” dépendamment de sa vitesse. Il peut bénéficier des effets de “Faisceau” qui lui feront récupérer 50% des dégâts infligés puis en bonus il diminue la résistance de vos personnages de 20%. Sa technique “Essence Anima” aura des effets secondaires variés dépendamment du type de son tome de magie. Puis, il peut utiliser “Cataclysme” qui vous infligera 3 attaques à 30% de dégâts mais cette attaque s’étendra sur tous les personnages situés sur les cases adjacentes à l’unité qui encaisse le coup. Ajoutez à ça, les effets de la fumée et Soren vous éliminera très aisément si le combat se prolonge. En plus de “Fulguration”, il possède le puissant tome de vent “Fimbulvetr” et un bâton Bouclier magique” pour soutenir ses alliés.

Sans vous soucier du temps, les ennemis sont nombreux, il y a des renforts mais atteindre Soren n’est pas si difficile. Cependant, la fumée apporte un net avantage à Soren en plus de brider vos mouvements sur la carte. Il faudra rapidement percer jusqu’à lui et en finir. Une fois l’emblème en votre possession, l’unité engagée avec Soren bénéficiera des effets des armes et des techniques que nous venons de vous décrire. Soren est ainsi une alternative très intéressante à Celica en ne misant pas sur la puissance magique brute mais sur le debuff de vos adversaires. Il ne se téléporte pas mais peut utiliser “Fulguration” pour atteindre de très loin et ainsi frapper tout en restant à l’arrière. Par ailleurs, si l’unité engagée est de type “Mystique”, les effets du debuff de résistance avec “Faisceau” passent à 30%.

Nouvel Emblème: Emblème de la révélation, Camilla

Voix originale: Sawashiro Miyuki

Provenance: Fire Emblem Fates

Disponible en complétant l’annexe divine: “La Sœur Dévouée”

Type d’arme: Hache et tome magique

Attaque fusion: Brasier obscur

Tonnerre (magique), Lumière (2 attaque succ), Hache de camilla (Degat sup res – def)

Veine dragunaire (effet spécial case), Terrassement (restaure 10% et annule effet de case), Contrepoison, Assaut décisif (+10 dégâts si critique), Survol

En arrivant dans les souterrains d’un genre de forteresse, nous trouvons un nouveau bracelet d’Emblème. Alear invoque alors Camilla, l’une des princesses du royaume de Nohr de Fire Emblem Fates. Comme les autres emblèmes, elle vous mettra au défi avant de vous rejoindre.

La mission est une reprise du chapitre 23 de Fire Emblem Fates – Héritage. Nous précisons la version “Héritage” puisqu’il y a en effet 2 versions de Fire Emblem Fates. Une unité possède 2000 écus que vous pourrez récupérer en la tuant. C’est une map avec de nombreux passages étroits et beaucoup d’unités ennemies qui peuvent vous prendre en embuscade. Notamment lors des arrivées progressives de renforts. De plus, Camilla usera de “Veine Dragunaire” pour détruire certaines infrastructures et créer de nouvelles voies pour ses unités. Camilla attaquera à vue, c’est-à-dire que si vous pénétrez dans sa portée d’attaque soyez prêts à la contenir. Elle possède un équipement qu’elle pourra adapter à son adversaire : “Tonnerre”, une hache magique qui aura un avantage face à ceux ayant une grosse défense et sa “Hache de Camilla” hache physique qui ajoute des dégâts supplémentaires dépendamment d’une opération de soustraction de stats de défense et de résistance.

Puis, elle possède le tome “Lumière” pour lancer 2 attaques successives et vous prendre de court. En ultime recours, si vous êtes groupés, elle usera de son “Brasier obscur” pour infliger des dégâts de zone et mettre le feu à celles-ci, infligeant 10PV de dégâts supplémentaires aux unités dans les flammes. Une mission relativement difficile, gardez en vision la portée de vos ennemis et progressez lentement.

Une fois en votre possession, l’Emblème Camilla proposera un boost conséquent de vitesse et de résistance à vos unités. Elle est aussi un genre d’alternative à Sigurd en proposant un bonus de mouvement au-delà des obstacles du terrain. Vous bénéficierez ainsi d’un mouvement +1 et vous êtes considérés comme une unité volante. Camilla peut être un avantage sur des terrains avec du miasme ou des altérations du terrain puisque celle-ci peut les annuler en s’arrêtant dessus. D’ailleurs, ses bonus en vitesse et résistance vous permettront de mieux faire face aux unités magiques. Une alternative à Sigurd qu’il faudra étudier selon les maps et les unités qui vous feront face.

Objet d’assistance:

5 manuels novices : Confère +100 PT

3 manuels initiés : Confère +500 PT

1 manuel expert : Confère +1000 PT

1 Épée Argent

1 Lance Argent

1 Hache Argent

20 Lingots d’argent

5000 fragments de lien

30 000 écus

Nouveaux accessoires:

1 Set esprit

1 Masque esprit

1 Oreilles esprit

1 Oreilles chien

1 Oreilles lapin

1 Oreilles renard

Avis sur le volume 2:

Un second volume proposant encore plus fourni en contenu avec pas moins de 3 nouveaux Emblèmes à affronter et obtenir. Des missions pas forcément faciles à mener et faisant toujours office de clins d’œil aux connaisseurs de Fire Emblem Blazing Sword, Fire Emblem Radiant Dawn et Fire Emblem Fates – Héritage. La récompense en vaudra la chandelle en vous proposant des alternatives intéressantes aux emblèmes de Leif, Celica et Sigurd afin d’envisager de nouvelles stratégies encore plus variées.

Ainsi, l’expérience Fire Emblem Engage s’enrichit de 3 annexes divines repoussant d’autant plus la durée de vie du jeu. Par ailleurs, ce second volume propose encore quelques bonus d’objets pour vous aider dans votre progression et des costumes pour garnir votre garde-robe sont également de la partie. Un second volume plus riche que le premier avec des Emblèmes bien plus subtils dans leurs utilisations en combat que les premiers dont l’utilité était axée sur l’assistance à la progression de vos personnages.

Mise à jour gratuite, indépendante du pass extension

Nouvelles activités: Détente

Cueillette

Baignade

Écurie

Indépendante du pass extension, cette mise à jour gratuite propose 3 nouvelles activités à faire à Somniel entre chaque bataille. Vous ne pourrez jouer que 1 activité sur les 3 entre chaque bataille. Les activités de Détente ne sont pas des mini-jeux. En lançant ces activités, vous assisterez juste à une mini-scène dans laquelle vous observerez vos unités se livrer à l’activité choisie.

Le but de ces activités? Approfondir les liens entre vos unités et accélérer l’acquisition des soutiens.