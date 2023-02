Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 18.2GB

Pikmin 4 – 12.0GB

Disney Illusion Island – 8.0GB

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 6.7GB

Aery – Calm Mind 3 – 3.2GB

Etrian Odyssey Origins Collection – 2.2GB

Samba de Amigo: Party Central – 2.0GB

Geometric Sniper – Blood in Paris – 1.1GB

Know by heart… – 1.0GB

Piczle Lines 2: Into the Puzzleverse – 967MB

Etrian Odyssey III HD – 865MB

Harmony: The Fall of Reverie – 800MB

Monorail Stories – 749MB

Etrian Odyssey II HD – 732MB

Etrian Odyssey HD – 649MB

Hopping Girl Kohane EX – 524MB

Ein’s Sword – 464MB

Lucie’s Potager – 308MB

Montezuma’s Revenge: 8-Bit Edition – 248MB

Pretty Girls Breakers! Plus – 235MB

Verdict Guilty – 172MB

Sniper Strike 3D – Secret elite mission warfare Ghost Squad – 153MB

Silver Falls – Ghoul Busters – 88MB

Prizma Puzzle Prime – 72MB

Tama Cannon – 55MB

CyberHeroes Arena DX – 47MB

Non-Stop Space Probe – 36MB

Omega Strikers – 14MB