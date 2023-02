Comme chaque mois, Nintendo présente le nouveau classement des téléchargements sur l’eShop de la Nintendo Switch en Europe via les notifications de la console. Ce classement est consultable dans l’onglet “Nouvelles” de la Nintendo Switch. Les 15 jeux les plus téléchargés sur l’eShop européen en janvier 2023:

1. Minecraft

2. Nintendo Switch Sports

3. Fire Emblem Engage

4. FIFA 23 Legacy Edition

5. Pokemon Violet

6. Stardew Valley

7. Among Us

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Pokemon Scarlet

10. Disney Dreamlight Valley

11. Animal Crossing: New Horizons

12. New Super Mario Bros. U Deluxe

13. Mario Party Superstars

14. A Little to the Left

15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild