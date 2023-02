Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Away: Journey to the Unexpected – $3.39 (prix de base: $16.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base: $21.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $8.88 (prix de base: $14.99)

– Crown Trick – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Cursed to Golf – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Dark Deity – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Death Squared – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Digimon Survive – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Drawn to Life: Two Realms – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $10.04 (prix de base: $14.99)

– Evoland – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Ghostrunner – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $7.49 (prix de base: $24.99)

– God Eater 3 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Gunborg: Dark Matters – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Hazel Sky – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Hokko Life – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Horace – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Journey to the Savage Planet – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO Bricktales – $23.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Lil Gator Game – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Little Nightmares I & II Bundle – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Lovers in a Dangerous Spacetime – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– MUSYNX – $14.99 (prix de base: $29.99)

– My Hero One’s Justice – $5.99 (prix de base: $59.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Narita Boy – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Neon Abyss – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Oceanhorn – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base: $14.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99

– Overcooked Special Edition – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– PictoQuest – $4.49 (prix de base: $9.99)

– Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Portal Knights – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Rain World – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Riverbond – $2.49 (prix de base: $24.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Speed Dating for Ghosts – $2.00 (prix de base: $6.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $6.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

– Superbeat: Xonic – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Jackbox Party Pack 6 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base: $12.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base: $24.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Two Point Campus – $27.99 9was $39.99)

– Unrailed – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Worms Rumble – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Yooks-Laylee – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base: $16.99)

– Zelda: Breath of the Wild – $39.99 (prix de base: $59.99)