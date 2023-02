Nintendo a officialisé aujourd’hui que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom coûtera 70$/€. Game Informer a réussi à obtenir quelques commentaires de la part de la société sur la situation. En ce qui concerne la raison pour laquelle le prix du nouveau jeu Zelda est fixé à 10€ de plus, Nintendo a simplement déclaré : « Nous déterminons le prix de détail suggéré pour tout produit Nintendo au cas par cas. » Game Informer a également demandé si c’était la tendance pour les jeux Nintendo à l’avenir, ce à quoi le grand N a répondu : « Non. Nous déterminons le prix de détail suggéré pour tout produit Nintendo au cas par cas. »

Metroid Prime Remastered, qui a fait l’objet d’une annonce surprise et d’un lancement dans la foulée, ne coûte que 40€. Pikmin 4, un autre grand jeu à venir de Nintendo, coûtera 60€. Pour l’instant, Nintendo n’a pas d’autres jeux à 70€.

