La démo gratuite permet de commencer l’aventure gratuitement

Paris, le 16 février 2023 – Square Enix Ltd. a annoncé que THEATRHYTHM FINAL BAR LINE™, le nouvel opus de la franchise de jeux de rythme et d’action adorée des fans, était disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™ et la console PlayStation®4 (PS4™). Avec 385 musiques de FINAL FANTASY® pour le jeu de base, trois modes de jeux, le multijoueur local et en ligne et plus de 100 personnages issus de FINAL FANTASY pour créer l’équipe de leurs rêves, les joueuses et les joueurs pourront rendre hommage à la saga grâce à sa musique légendaire.

En plus de l’édition Standard du jeu, qui inclut 385 musiques, les joueuses et les joueurs peuvent également acheter la Digital Deluxe Edition ou la Premium Digital Deluxe Edition pour obtenir encore plus de musiques de plusieurs titres SQUARE ENIX légendaires :

Digital Deluxe Edition : inclut toutes les musiques de la Standard Edition, ainsi que 27 musiques supplémentaires et le Season Pass 1, qui comprend des musiques des franchises SaGa, LIVE A LIVE™, The World Ends With You et NieR™, pour un total de 442 musiques.

Premium Digital Deluxe Edition : inclut toutes les musiques de la Standard Edition, ainsi que 27 musiques supplémentaires et les Season Pass 1-3, qui comprennent des musiques supplémentaires de la franchise NieR, et des musiques d'OCTOPATH TRAVELER™, de la franchise Mana, de Xenogears et d'autres, pour un total de 502 musiques.

D’autres musiques provenant de la vaste bibliothèque de mélodies à succès de SQUARE ENIX seront ajoutées sous la forme de packs de contenu téléchargeable inclus dans les Season Pass 1-3 après la sortie du jeu. Les joueuses et les joueurs ne s’ennuieront pas dans cette aventure musicale pleine de vie.

Une démo gratuite de THEATRHYTHM FINAL BAR LINE est par ailleurs disponible sur le PlayStation Store ainsi que sur le Nintendo eShop. Elle inclut 30 musiques avec notamment des tubes de FINAL FANTASY VII et FINAL FANTASY XV. Les données sauvegardées peuvent être transférées de la démo vers le jeu complet.