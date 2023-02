Les joueurs de tout âge peuvent incarner leurs personnages préférés de la célèbre série TV Gigantosaurus dans des courses multijoueur à quatre personnes

Paris, le 17 février 2023 – Outright Games, le principal éditeur de divertissements interactifs familiaux, en partenariat avec Cyber Group Studios, l’un des principaux producteur et distributeur mondial de séries animées pour les enfants et la famille, viennent d’annoncer la sortie du jeu vidéo Gigantosaurus: Dino Kart. Le tout premier jeu de kart de la franchise Gigantosaurus est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch en version physique et sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC en version digitale.

Cette toute nouvelle expérience Gigantosaurus offre des heures de contenu narratif et propose aux joueurs d’incarner l’un des huit personnages jouables issus de la série TV à succès, parmi Bill, Mazu, Rocky et Tiny. Les joueurs peuvent jouer en solo, en famille ou avec leurs amis grâce à un mode multijoueur jusqu’à quatre personnes en écran partagé, et foncer pied au plancher sur les quinze circuits du pays de Crétacia.

Gigantosaurus: Dino Kart invite les joueurs à disputer des courses dans trois environnements différents : les coupes de la Savane, de la Jungle et du Mont de l’oubli. Les bonus spéciaux tels que le formidable « Rugissement de Giganto » (un son qui ralentit tous les adversaires à portée) peuvent les aider à gagner la course et, en passant la ligne d’arrivée à pleine vitesse, ils pourront découvrir des circuits « Jetpack » proposant des configurations uniques qui mettront leurs talents de pilote à rude épreuve.

S’inspirant des segments de course bien accueillis du précédent jeu Gigantosaurus: The Game et de La course de Giganto (épisode 14 de la saison 1 de la série Gigantosaurus), le studio 3DClouds a développé le concept en jeu complet, ajoutant des personnages jouables, des bonus et des obstacles naturels pour que les circuits restent toujours imprévisibles. Conçu pour toute la famille, le titre propose 3 niveaux de difficulté adaptés aux différentes catégories d’âge ainsi que trois modes de jeu, parmi lesquels le mode Jeu entre amis, qui permet de réunir jusqu’à 4 personnes en mode écran partagé. Même les plus jeunes peuvent participer grâce au mode Course instantanée, qui sélectionne de façon aléatoire un personnage ainsi qu’un pilote et place le joueur au volant d’un kart avec direction et accélération assistées, affichant à l’écran des conseils lus à voix haute par Mazu l’Ankylosaure malin. Enfin, chaque personnage dispose de plusieurs personnalisation de véhicule qu’ils peuvent choisir avant la course.

Gigantosaurus: Dino Kart est basé sur la célèbre série TV animée Gigantosaurus, actuellement disponible en streaming dans le monde entier sur Disney+ et Netflix et sur les plus grandes chaînes internationales, dont Disney Junior. Produite par Cyber Group Studios, la série compte aujourd’hui 3 saisons de 52 épisodes d’une durée de 11 minutes chacun. Elle est basée sur le livre de Jonny Duddle publié par Bonnier Books UK Ltd et vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde. La série animée suit les aventures de Rocky, Bill, Tiny et Mazu, quatre jeunes dinosaures qui découvrent le monde, affrontent leurs peurs et font équipe pour résoudre des problèmes et lever le voile sur le mystérieux Gigantosaurus… sans oublier de s’amuser à chaque instant !

Nick Ricks, directeur des jeux chez Outright Games déclare : « Nous sommes ravis de célébrer la sortie de Gigantosaurus: Dino Kart, notre deuxième collaboration sur la franchise Gigantosaurus avec nos amis de Cyber Group Studios. Notre objectif était de développer le segment « course » de Gigantosaurus: The Game et d’y ajouter des fonctionnalités d’accessibilité pour créer le tout premier jeu de karting de la marque. Grâce aux karts avec conduite assistée, au mode Course instantanée et aux astuces affichées à l’écran et lues pendant la course, le jeu est parfaitement accessible pour le public cible de la marque et offre un défi adapté à toutes les catégories d’âge. Les karts individualisés et les bonus ajustés pour chaque personnage permettent à tous les fans de vivre une expérience immersive dans l’univers de Gigantosaurus. »

Dominique Bourse, président et PDG, et Thierry Braille, vice-président de la division jeux vidéo et loisirs interactifs chez Cyber Group Studios déclarent : « Cette deuxième collaboration avec Outright Games sur un jeu Gigantosaurus restera pour nous une formidable expérience, nous permettant de travailler une nouvelle fois avec un partenaire qui comprend parfaitement la marque Gigantosaurus, et sait comment adapter les mécaniques du jeu aux différentes catégories d’âge du public cible. Ensemble, nous avons réussi à transposer la série animée en jeu vidéo et à recréer fidèlement le monde de Crétacia, où les fans pourront retrouver 8 personnages de la série, dont Gigantosaurus en personne, pour vivre un moment inoubliable et découvrir la marque sous un nouveau jour. »

Alex de Nittis, concepteur de jeux chez 3DClouds déclare : « Notre studio est spécialisé dans les jeux de course d’arcade et Gigantosaurus: Dino Kart, spécifiquement conçu pour les jeunes enfants, est notre cinquième jeu de kart développé en collaboration avec Outright Games. À chaque nouveau projet, nous pouvons nous appuyer sur les projets précédents pour créer des jeux plus ambitieux et plus accessibles. Comme toujours, nous avons impliqué les enfants dans les phases de playtest afin de nous assurer que le jeu est adapté à leurs besoins et à leurs capacités. Cette fois-ci, nous avons ajouté des fonctionnalités inédites comme l’accélération automatique, pour simplifier au maximum la phase de conduite et permettre aux plus jeunes de découvrir le jeu à leur propre rythme tout en s’amusant. »

Gigantosaurus: Dino Kart est disponible sur Nintendo Switch en version physique et sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC en version digitale.