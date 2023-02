NIS America est fier d’annoncer aujourd’hui la sortie sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch de Labyrinth of Galleria: The Moon Society.

Ce nouveau Dungeon-RPG par les créateurs de Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk, est une aventure pleine de charme et de mystères qui propose plus de 50 heures d’exploration ainsi que la possibilité de complétement personnaliser ses compagnons.

A propos du jeu :

Les créateurs de Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk propose un nouveau chapitre de cette aventure pleine de charme et de mystère ! Invoqué par l’extraordinaire Madame Marta, vous n’êtes qu’un esprit errant en attente de votre prochain ordre. Avec l’aide d’Eureka, l’assistante de Madame Marta, et d’une armée de poupées dotées d’âme, plongez dans les profondeurs d’un mystérieux labyrinthe souterrain infesté de créatures enchantées, afin d’y percer ses mystères !

Labyrinth of Galleria: The Moon Society offre des nouveautés améliorant l’expérience de jeu dans une aventure de plus de 50 heures d’exploration, aux côtés de compagnons entièrement personnalisables et prêts à vous obéir au doigt et à l’œil ! Utilisez une variété de pactes et de soldats poupées afin de créer votre équipe de 40 combattants et ainsi vous aventurer dans les ténèbres, pour lever le voile sur les secrets du Labyrinthe de Galleria… Enfin, si vous l’osez bien sûr !

Caractéristiques :

• La renaissance d’un Labyrinthe : En tant que successeur spirituel de Labyrinth of Refrain, le Dungeon-RPG Labyrinth of Galleria propose une aventure incluant de nouvelles améliorations dédiées à une meilleure expérience de jeu !

• Une exploration sans fin : Plongez dans les souterrains du labyrinthe pour en dévoiler les secrets dans une aventure de plus de 50 heures d’exploration.

• Personnalisez vos équipiers : Constituez votre brigade de sorciers en une équipe faite sur mesure en utilisant une variété de pactes et de soldats poupées que vous pouvez personnaliser pour optimiser leur potentiel de combat !

Informations :

Date de sortie : 17 février 2023

17 février 2023 Plateformes : PlayStation 5, PlayStation 4 & Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4 & Nintendo Switch Genre : Dungeon-RPG

Dungeon-RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Anglais & Japonais

Anglais & Japonais PEGI : 18

18 Editeur : NIS America, Inc.

NIS America, Inc. Développeur : Nippon Ichi Software, Inc.